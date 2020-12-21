Minik Leyla Aydemir cinayetinde şok bir gelişme yaşandı!

Ağrı'da kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.Bu konuda süren davalarda 2 Ekim günü başlayan ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin görülmekte olan karar davasında cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan iki yıl cezası da olan tutuklu olarak yargılanan amca Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Hakkında verilen cezasında ise indirim uygulanmadı. Diğer yandan şüpheli olarak yakalanan ve duruşmaları devam Yıldırım Artam, Ayşe Artam, Besim Dursun, Hatun Dursun, Mehmet Ali Aydemir ve Musa Aydemir hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Minik Leyla davasında karar bozuldu

Minik Leyla'nın görülen karar davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alarak tutuklanan amca Yusuf Aydemir 3 ay sonra tahliye edildi. Karar için verilen dilekçede “Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyetine sebebiyet verebileceği, tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğu gözetilerek tahliyesine, başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse derhal tahliyesinin sağlanması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Esas Masasına müzekkere yazılmasına, karar kesinleştiğinde dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, (I) bendindeki red kararı ve tahliye kararı yönünden kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Dairemize dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunulması, bir başka Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi veya İlk Derece Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi suretiyle, nihai olarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere Dairemiz nezdinde itiraz yolu açık, bozma kararı yönünden ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286/1 maddesi gereğince kesin olmak üzere 21/12/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi” denildi.

Alınacak yeni karar delilerin

Verilen karar sonrasında açıklamalarda bulunan minik Leyla’nın anne ve babasının avukatları davada sanık olarak yargılanan 7 şüphelinin hakkında verilen hükümlerin bozulup geri gönderildiği ve gerekçe olarak eksik inceleme ve eksik soruşturmaların olduğu ve daha iyi araştırma yapılabilmesi için kararların bozulduğu söylendi.İncelemelerin yapılarak tekrar bir karar varılacağı eklendi.