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Minijob, hangi işleri kapsıyor? SGK minijob genelgesi

Yoğun talep üzerine Türkiye, 2012 yılında minijob ile ilgili aldığı kararı tekrar görüşmüş ve kararda değişikliğe gidilmişti. 2012 yılında alınan karara göre, Türkiye’de emekli olan biri, yurtdışına gittiğinde minijob adı verilen işlerde çalışmaya başladıklarında, Türkiye’deki emekli maaşları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu durum ortadan kalktı. Düzenlemeyle ilgili bir de genelge yayımlandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:37
Minijob, hangi işleri kapsıyor? SGK minijob genelgesi
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2012 yılında alınan kararla, Türkiye’de emekli olmuş ancak yurtdışında yarı zamanlı çalışan kişilerin yani minijob adı verilen işlerde çalışan kişilerin emekli maaşlarını kesiliyordu. Çok fazla talebin olmasının ardından bu konu tekrar görüşüldü ve kararda düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeye göre, yurtdışında minijob adı verilen yani yarı zamanlı, kısa süreli çalışanların Türkiye’deki emekli maaşları artık kesilmeyecek. Kanuni düzenleme daha önce yapılmıştı, konuyla ilgili genelge de yayımlandı.

 

2020/51 Sayılı SGK Minijob genelgesi 11.12.2020 tarihinde yayımlandı. Açıklanan genelgeyle, hangi işlerin minijob sayılıp sayılmayacağı da açıklanmış oldu.

 

MİNİJOB OLARAK SAYILAN İŞLER

 

Türkiye’den emekli olmuş ve Almanya’da çalışan biri, sigortadan muaf kısa süreli çalışma, sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi ve sigortadan muaf cuzi çalışma olarak nitelendirilen işlerde çalışabilecek. Bu kurala uyduğu sürece Türkiye’deki emekli maaşı kesilmeyecek.

 

Türkiye’de emekli olan ancak İsviçre’de çalışan birisi de, kısa süreli çalıştığı işin 4 kodlu hizmet süresini bildirmelidir.



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:37
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSGKMinijobEmekli Maaşı
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