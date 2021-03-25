Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

Isparta’da akşam saatlerinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Fatih Mahallesi 203. Cadde üzerinde meydana geldi. Yaşanılan kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle 32 ABC 431 plakalı bir minibüs seyir halindeyken cadde üzerinde park halinde bulunan 4 otomobile çarptı. Kazanın ardından minibüs, araçlara çarptıktan sonra yolun sağ tarafında bulunan boş araziye çıkarak ancak durabildi. Yaşanılan kazanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, minibüsün çarptığı otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kazanın gerçekleşmesiyle büyük bir gürültü oluşurken mahalleli ne olduğunu anlamak için pencerelere çıktıklarından gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Yaşanılan olayın ihbar edilmesiyle olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciler yardımıyla caddeden kaldırılarak yol kullanıma açıldı.

Otomobili hasar gören vatandaşlar kazayı görmediklerini belirterek neye uğradıklarını şaşırırken araçlarının park halinde olduğunu ve duydukları ses ile pencereye çıktıklarında kazayı gördüklerinin ve minibüsün sürücüsünün kaçmış olduğunu gördüklerinin anlattı.

Öte yandan Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

