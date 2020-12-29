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Minibüsün altında metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu

Sarıyer'de yolda yürürken yasak olan yerden dönen minibüsün çarpması sonucu metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu. Çeşitli yerlerinden yaralandığı da görülen talihsiz kadın apar topar hastaneye kaldırıldı.

29 Aralık 2020 Salı 12:37
Minibüsün altında metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu
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İstanbul Sarıyer'de dönmemesi gereken bir yerden dönen ve yolda yürüyen bir kadına çarpan minibüs, kadını metrelerce sürüklerdi. çevredekilerin bağırmasıyla kadının minibüsün altında olduğunu fark eden minibüs sürücüsü aracını durdururken, yaralı halde kurtarılan kadının kulağının koptuğu görüldü.

Geçtiğimiz hafta salı günü meydana gelen olayda, Alper K.'nın kullandığı minibüs aşırı hızla birlikte yasak olan bir yerden dönüş yaparak diğer yola geçti. Adnan Kahveci caddesine meydana gelen olayda o sırada yolda yürüyen Sevcan Özmeral (40), isimli bir kadına çarptı. Minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklenen kadın çeşitli yerlerinden yaralanırken kulağının da kaza sırasında koptuğu anlaşıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Burada ameliyata alınan kadının kopan kulağı yerine dikilirken kadının kopan kulağında duyma problemi yaşadığı öğrenildi. Olay yerinde tutanak tutan polis ekipleri minibüs şoförü Alper K.'ya dönüş kurallarına uymadığı için ceza keserken Sevcan Özmeral isimli yaralıyı 'da yaya geçidini kullanmadığı kusurlu buldu.

Olayı görenlerin verdiği ifadelerde minibüslerin dönmesinin yasak olduğu yerden sürekli 'u' dönüşleri yaptığı öğrenilirken sürücü Alper K. kazanın hemen ardından Tarabya Polis Merkezine götürülerek ifadesi alındı. Burada işlemleri tamamlanan sürücü daha sonra serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 29.12.2020 12:37
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSarıyerMinibüsKazaKulağı Kopan Kadın
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