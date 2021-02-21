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Minibüste kömür faciası 3 kişinin hayatına mal oldu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını kamp yaparak geçirmek isteyen biri çocuk 3 kişi Şanlıurfa'da kamp yaptıkları alanda minibüsün içerisinde ısınmak amacıyla yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti.

21 Şubat 2021 Pazar 17:45
Minibüste kömür faciası 3 kişinin hayatına mal oldu
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Buğdayhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek kamp yapmak isteyen bir aile Atatürk Barajı kısına minibüs ile giderek buraya araçlarını park ederek kamp yapmak istediler. Minüsüb içerisindeki 47 yaşındaki Mustafa Kılınç  50 yaşındaki dini nikahlı eşi Hayriye Albers ve 12 yaşındaki kız çocuğu Kamuran İ. Gece üşüdükleri için minibüsün içerisinde kömür sobası yakarak uyudu. 

 

Sabah saatlerinde bölgeye dolaşan vatandaşlar, aracın içerisindekilerin hareketsiz bir şekilde 3 kişinin yattığını fark ettiler seslendikleri araçtan kimsenin uyanmaması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiler

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen  sağlık ekipleri araçtakilere ilk müdahaleyi yaptılar. Ancak ilk belirlemelere göre araç içerisindeki 3 kişinin hayatlarını kaybettiği anlaşıldı. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yaşanan korkunç olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 17:45
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaKömür Sobası
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