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Minibüs traktörle çarpışması sonucunda 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da, minibüs ile traktörün çarpışması sonucunda 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

04 Nisan 2021 Pazar 21:21
Minibüs traktörle çarpışması sonucunda 1’i ağır 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Silvan-Lice Üçyol mevkiinde seyir halindeki bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonrasında 1 kişi ağır olmak üzere 4kişi yaralandı. Yaşanan kazayı yoldan geçen sürücüler 112 Acil yadıma haber verdi. Gelen ihbar sonrasında olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken  olay ile ilgili Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan yaşanan kaz ile aksayan trafik araçların çekilmesiyle düzene girdi.



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKaza
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