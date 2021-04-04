Minibüs traktörle çarpışması sonucunda 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Silvan-Lice Üçyol mevkiinde seyir halindeki bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonrasında 1 kişi ağır olmak üzere 4kişi yaralandı. Yaşanan kazayı yoldan geçen sürücüler 112 Acil yadıma haber verdi. Gelen ihbar sonrasında olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken olay ile ilgili Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan yaşanan kaz ile aksayan trafik araçların çekilmesiyle düzene girdi.

