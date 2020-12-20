Minibüs şoföründen polise şarşırtan cevap: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var

Korona virüs hastalığının yayılmasının önüne geçilebilmesi için her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ekipler denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'da da diğer kentlerde olduğu gibi emniyet ekipleri kısıtlamanın olduğu bugün denetimler için kent genelinde denetim noktaları oluşturdu. Denetim noktalarında araçları durduran ekipler, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığını denetledi ve ihlal eden herkese idari para cezası yazıldı.

"İZİN BELGEM YOK, WHATSAPP GRUBUM VAR"

Denetimler sırasında uygulama noktasında bir minibüsü durduran ekipler içinde bulunan yolcu E.K'ya kısıtlamadan muaflık belgesi sordu. Belgesi olmadığı anlaşılan E.K. araçtan aşağı indirildi.Polis ekiplerine minibüs şoförü olduğunu söyleyen E.K izin belgesi soran polise, 'izin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var' diye savunma yaptı. Ancak polis ekipleri hiç bir izin yada muaflık belgesi gösteremeyen, E.K.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.