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Minibüs şöförü maaşı ne kadar? Minibüs şöförü ne iş yapar?

Trafik kurallarına uyacak şekilde yolcuları gidecekleri yer güvenli bir şekilde ulaştırmakla görevli kişiye minibüs şöfürü adı verilir. Peki minibüs şöförü maaşı ne kadar? Minibüs şöförü ne iş yapar? İşte konu hakkında detaylar...

01 Kasım 2021 Pazartesi 17:22
Minibüs şöförü maaşı ne kadar? Minibüs şöförü ne iş yapar?
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Trafik kurallarına uyacak şekilde yolcuları gidecekleri yer güvenli bir şekilde ulaştırmakla görevli kişiye minibüs şöfürü adı verilir. Türkiye’de iş arayışlarına devam eden pek çok kişi minibüs şöförlerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını öğrenmek için intenet üzerinden araştırma yapıyor. Peki minibüs şöförü maaşı ne kadar? Minibüs şöförü ne iş yapar?

Minibüs Şöförü Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de minibüs şöförü olan bir kişi aylık ortalama olarak 3.750 TL almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük minibüs şöförü maaşı 2.826 TL iken, en yüksek minibüs şöförü maaşı 5.800 TL’dir. Minibüs şöförlerinin maaşı çalıştıkları şirket veya kuruma göre değişiklik gösterebilir.

Minibüs Şöförü Ne İş Yapar?

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olan kişilerin çalışabildiği minibüs şöförü mesleğinin bazı görevleri bulunmaktadır. İşte o görevler:

- Aracın muayenelerinin, vergilerinin ve sigorta işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,

- Minibüsün temizlik ve düzenini sağlamak,

- Aracın suyunu, yağ ve filtrelerini, antifrizini, cam sileceklerini ve cam suyunu, aküsünü, kayışlarını, fren aksamını, havalandırma (ısıtma, soğutma) tertibatını, sinyal, far ve stop lambalarını, sigorta ve ampullerini,  lastiklerini, motorun sesini, göstergeleri, aynaları, vb. kontrol etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak, aracı yola hazırlamak,

- Yolcuların konforu için gerektiğinde, ısıtma, havalandırma, müzik vb. sistemleri çalıştırmak,

- Yol durumuna göre ve trafik kurallarına uyarak aracı kullanmak,

- Yolcu indirme / bindirme duraklarında yolcu iniş ve binişlerini  kontrol etmek,

- Güzergah ve gidilen önemli yerlerin isimlerini gösteren levhaları, yolcuların görebileceği yerlere asmak,

- Araçta zorunlu olarak bulunması gereken trafik ve ilk yardım setleri, yangın tüpü gibi malzemeleri bulundurmak,

- Yolculardan, ücret tarifesine göre gittikleri mesafeye göre ücretlerini almak,

- Yolcuların istek ve şikayetlerini dinlemek,  gerekenleri yetkililere iletmek,

- Minibüsün bakımını  düzenli olarak yaptırmak, kış öncesi bakımlarını yaptırmak,

- Aracın yolda arızalanması durumunda gerekli güvenlik tedbirleri almak,

- Minibüs arızalandığında tamir ettirmek,

- Gerektiğinde ilkyardım hizmeti vermek,

- Hava  ve yol şartlarına uygun lastik kullanmak, eskiyen lastikleri yenileri ile değiştirmek, hava şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda zincir takmak,

- Lastik patladığında, yeni lastik takmak,

- Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde istenilen belge ve bilgileri vermek,

- Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak

Minibüs şöförü olmak isteyenlerin sorumlu olacağı görevler bu şekildedir. İş hayatlarına bu meslek üzerinden devam edecek olan kişiler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan minibüs şöförü iş ilanlarına göz atabilirler.


Son Güncelleme: 01.11.2021 17:22
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