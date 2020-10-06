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Milyonlarca kişi tarafından beklenen erken emeklilik haberi geldi!

SGK girişi bulunan milyonlarca kişi tarafından uzun süredir beklenen erken emeklilik haberi sonunda geldi! Yeni düzenleme kapsamında gerekli koşulları sağlayanlar yaş koşuluna takılmadan emekli olabilecekler…

06 Ekim 2020 Salı 13:11
Milyonlarca kişi tarafından beklenen erken emeklilik haberi geldi!
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SGK girişi bulunan milyonlarca kişinin yüzünü güldürecek haber sonunda verildi. Verilen habere göre uzun senelerdir milyonlarca kişi tarafından beklenen emeklilik düzenlemesi sonunda yapılıyor. Bu düzenleme kapsamında gereken koşulları sağlayanlar, yaş şartını yerine getirmelerine gerek kalmadan emekli olabilecekler.

3600 Günden Erken Emeklilik

Prim gün sayısının 3600 günden 1999 güne düşmesi ile birlikte sigorta girişi bulunan herkesi yakından alakadar eden erken emeklilik haberi de müjdelenmiş oldu. Bilindiği gibi daha önce emekli olabilmek için 3600 gün doldurma koşulu vardı.

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği erken emeklilik konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Yeni düzenleme ile birlikte koşulları sağlayan kişiler 1999 prim günüyle de emekli olabilecekler.

Yeni Düzenlemeye Göre Emeklilik İçin Kadın ve Erkeklerde Aranan Koşullar

1999 senesinden önce işe girişi olan erkekler için;

  • 55 yaşını doldurmuş olmak,
  • 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmak,
  • 5000 günü doldurmak.

1999 senesinden sonra işe girişi olan erkekler için;

  • 60 yaşını doldurmuş olmak,
  • 7000 günü doldurmak,
  • Sigortalılık süresi

1999 senesinden önce işe girişi olan kadınlar için;

  • Sigorta tarihine göre değişmek üzere 50-56 yaşını doldurmuş olmak,
  • 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmak,
  • 3600 günü doldurmak.


1999 senesinden sonra işe girişi olan kadınlar için;

  • 58 yaşını doldurmuş olmak,
  • 7200 günü doldurmak,
  • Sigortalılık süresi aranmamaktadır

Kimler 3600 Günden Emekli Olabilir?

3600 günden erken emekli olabilmek için talep edilen koşulların başında 15 sene boyunca sigortalı olarak çalışılmış olması gelmektedir. 3600 günü tamamlayanlar için yaş koşulları ise şu şekildedir;

  • 56 yaşında erken emeklilik hakkını almak isteyenler için 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında işe giriş yapılmış olması gerekmektedir.
  • 57 yaşında erken emeklilik hakkını almak isteyenler için 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında işe giriş yapılmış olması gerekmektedir.
  • 59 yaşında erken emeklilik hakkını almak isteyenler için 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında işe giriş yapılmış olması gerekmektedir.
  • 60 yaşında erken emeklilik hakkını almak isteyenler için 24 Nisan 2011 ile sonrasında işe yapılmış olması gerekmektedir.

3600 Günden Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

3600 günden emekli olanlar için hesaplanan emekli maaşları 2000 senesine kadar olan süreç göz önünde bulundurularak elde edilmektedir. Buna göre emekli maaşı hesaplanacak kişinin çalışma tarihi 31 Aralık 1999 ve öncesinde ise maaşı 1600 TL olacaktır.

İşe giriş tarihi 1 Ocak 2000’den önce olanların emekli maaşı ise 1.400 TL olacaktır.

2008’den sonra işe girişi bulunanlara emekli maaşları 1.200 TL olarak verilecektir.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 13:11
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Anahtar Kelimeler:
SGKEmeklilikErken Emeklilik
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