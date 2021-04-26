Milyonlara yapılacak ödemede tarihi belli oldu! En az 1.100 TL hesaplarda

Milyonların gözü kulağı bu haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerini duyurmasından sonra, bir ödeme müjdeside kamuda çalışan işçilere geldi.
İşçilere ikramiye müjdesi
Emeklilerin bayram ikramiyesi bayram öncesinde hesaplarda olacak açıklamasından sonra kamuda çalışan işçilerinde ikramiye ödemeleri bayram öncesi hesaplarda olacak.
En az 1.100 TL hesaplarda
2021 yılında ne kadar ikramiye ödenecek?
Kamuda çalışan işçilere yılda 2 kez olmak üzere 4 taksit olacak şekilde ikramiye ödemesi yapılıyor. İşçilere yapılan bu ikramiye ödemesi günlük kazanılan brüt ücret üzerinden 52 günlük olacak şekilde hesaplama yapılıyor,2021 yılında asgari ücretli bir işçinin kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı belirtiliyor.
Kim ne kadar ikramiye alacak?
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:36