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Milyonlara yapılacak ödemede tarihi belli oldu! En az 1.100 TL hesaplarda

Milyonlarca kişinin gözü kulağı bu haberde, emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme haberinden sonra işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. 11 Mayısıs tarihinde yapılacak ödemelerde en az ikramiye 1.100 TL olacak. İşte detaylar..

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:36
Milyonlara yapılacak ödemede tarihi belli oldu! En az 1.100 TL hesaplarda
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Milyonların gözü kulağı bu haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerini duyurmasından sonra, bir ödeme müjdeside kamuda çalışan işçilere geldi. 

İşçilere ikramiye müjdesi

Emeklilerin bayram ikramiyesi bayram öncesinde hesaplarda olacak açıklamasından sonra kamuda çalışan işçilerinde ikramiye ödemeleri bayram öncesi hesaplarda olacak.

En az 1.100 TL hesaplarda

Milyonlarca işçinin hak sahibi olduğu ikramiyeler 11 Mayısıs 2021 tarihinde hesaplarda olacak ve en az 1.100 TL miktarından ikramiye ödemesi yapılacak.Yılda 4 kez ikramiye ödenem işçiler 2021 yılının ilk ikramiyesini Ocak ayında almıştı. İkinci ikramiye ise Ramazan bayramı öncesi milyonlarca kamu işçisine ödenecek

2021 yılında ne kadar ikramiye ödenecek?

Kamuda çalışan işçilere yılda 2 kez olmak üzere 4 taksit olacak şekilde ikramiye ödemesi yapılıyor. İşçilere yapılan bu ikramiye ödemesi günlük kazanılan brüt ücret üzerinden 52 günlük olacak şekilde hesaplama yapılıyor,2021 yılında asgari ücretli bir işçinin kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı belirtiliyor.

Kim ne kadar ikramiye alacak?




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:36
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