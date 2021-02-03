Milliyet iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden biri olan Milliyet Gazetesi’ne müşteri hizmetleri numarası, intenet sitesi, e-mail adresi ve sosyal medya platformları üzerinden ulaşabilirsiniz.
Milliyet müşteri hizmetleri numarası
7 gün 24 saat hizmet veren Milliyet müşteri hizmetlerine 0312 410 88 000 numarasından ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için aynı numarayı tuşlamanız yeterli olacaktır.
Milliyet e-mail adresi
Milliyet’e e-mail ile ulaşmak istiyorsanız şu adresi kullanabilirsiniz:
Milliyet posta adresi
İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162 Çağlayan Şişli, İstanbul
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Son Güncelleme: 03.02.2021 09:17