Milliyet iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden biri olan Milliyet Gazetesi’ne müşteri hizmetleri numarası, intenet sitesi, e-mail adresi ve sosyal medya platformları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Milliyet müşteri hizmetleri numarası

7 gün 24 saat hizmet veren Milliyet müşteri hizmetlerine 0312 410 88 000 numarasından ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için aynı numarayı tuşlamanız yeterli olacaktır.

Milliyet e-mail adresi

Milliyet’e e-mail ile ulaşmak istiyorsanız şu adresi kullanabilirsiniz:

webadmin@milliyet.com.tr

Milliyet posta adresi

İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162 Çağlayan Şişli, İstanbul

Milliyet sosyal medya hesapları

Milliyet sosyal medya hesaplarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

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