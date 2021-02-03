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Milliyet iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası

Milliyet Gazetesi'nin iletişim ve çağrı merkezi telefon numarasını öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 09:17
Milliyet iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden biri olan Milliyet Gazetesi’ne müşteri hizmetleri numarası, intenet sitesi, e-mail adresi ve sosyal medya platformları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Milliyet müşteri hizmetleri numarası

7 gün 24 saat hizmet veren Milliyet müşteri hizmetlerine 0312 410 88 000 numarasından ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için aynı numarayı tuşlamanız yeterli olacaktır.

Milliyet e-mail adresi

Milliyet’e e-mail ile ulaşmak istiyorsanız şu adresi kullanabilirsiniz:

webadmin@milliyet.com.tr

Milliyet posta adresi

İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162 Çağlayan Şişli, İstanbul

Milliyet sosyal medya hesapları

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Son Güncelleme: 03.02.2021 09:17
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