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Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalar ile birlikte sınır dışında devam eden operasyonlar sonucunda 3 hain teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Açıklamalarda operasyonların devam edeceğinin altı çizildi

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı gerek ülke içerisi gerek sınır dışında teröristleri temizlemeye devam ederken son dakika açıklamaları dikkat çekti. MSB tarafından yapılan açıklamalarda Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmalarda 3 hain PKK/YPG üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda ‘Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi.’ İfadelerine yer verilirken şanlı Türk ordusu ve kahraman Mehmetçiğin başarısı vatandaşlar ile paylaşıldı.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 12:29
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