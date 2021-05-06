Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı gerek ülke içerisi gerek sınır dışında teröristleri temizlemeye devam ederken son dakika açıklamaları dikkat çekti. MSB tarafından yapılan açıklamalarda Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmalarda 3 hain PKK/YPG üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda ‘Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi.’ İfadelerine yer verilirken şanlı Türk ordusu ve kahraman Mehmetçiğin başarısı vatandaşlar ile paylaşıldı.