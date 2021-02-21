Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Karaçi kentinde ve Hint Okyanusu'nda 11-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Endonezya, Filipinler, Japonya, Malezya, Rusya ve Sri Lanka'nın fiili, 38 ülkeninse gözlemci olarak katılım gösterdiği vurgulandı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım
AMAN-2021 Davet Tatbikatı; 11-16 Şubat 2021 tarihleri arasında Karaçi/Pakistan ve Hint Okyanusu’nda icra edildi. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 Deniz Karakol Uçağı, 1 SAS Timi,1 SAT Timi ve 1 gözlemci personel ile katılım sağlandı.https://t.co/Whg539Dzz0 pic.twitter.com/y4PqPh91EC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Şubat 20, 2021
Son Güncelleme: 21.02.2021 01:44