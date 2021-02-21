Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Karaçi kentinde ve Hint Okyanusu'nda 11-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Endonezya, Filipinler, Japonya, Malezya, Rusya ve Sri Lanka'nın fiili, 38 ülkeninse gözlemci olarak katılım gösterdiği vurgulandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir adet deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katılım gösterdiği açıklandı.