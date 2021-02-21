İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'da düzenlenen AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiği açıklamasında bulundu. Tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Endonezya, Filipinler, Japonya, Malezya, Rusya ve Sri Lanka fiili olarak katılımda bulunmuştu.

21 Şubat 2021 Pazar 01:44
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Takip Et:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Karaçi kentinde ve Hint Okyanusu'nda 11-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Endonezya, Filipinler, Japonya, Malezya, Rusya ve Sri Lanka'nın fiili, 38 ülkeninse gözlemci olarak katılım gösterdiği vurgulandı.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir adet deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katılım gösterdiği açıklandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım



Son Güncelleme: 21.02.2021 01:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıAman-2021 Tatbikatıİcra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Siirt'te gıda denetimi: 4 ton 720 kilo tavuk eti imha edildi!
Siirt'te gıda denetimi: 4 ton 720 kilo tavuk eti imha edildi!

Popüler Haberler

Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Masum 337. Bölüm bölüm fragmanı ve 22 Şubat 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Burs başvurusunda aranan şartlar nelerdir?
Serenay Sarıkaya kimdir? nerelidir, kaç yaşındadır? Serenay Sarıkaya hakkında bilgiler
İşyeri Hekimliği ve İSG Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM İSG sınav sonuç takvimi
Fransız otomobil markaları hangileridir? Renault Fransız markası mı?
KPSS'ye Başvuru Yapamayanlar İçin Geç Başvurular Başladı! Geç Başvuru Ekranı Ve Geç Başvuru Başvuru Ücreti Detayları
Savaşçı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Fox TV Savaşçı neden yayınlanmıyor?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Yemin 309. bölüm fragmanı 5 Şubat 2021 Cumartesi
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.