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Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 canlı izleme youtube kanalı linki

Yılbaşında Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekişiler ile 100 milyon TL talihlisine verilecek. Bilet alan pek çok kişi ise yılbaşı çekilişinin hangi kanalda yayınlanacağını ve Youtube üzerinden izleme linkini araştırmaya başladı.

31 Aralık 2020 Perşembe 16:09
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 canlı izleme youtube kanalı linki
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Milli Piyango İdaresinin çekilişi olan yılbaşı özel çekilişinin hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 100 milyon TL’lik büyük ödül için yapılacak çekilişlerde MPİ TV ve Youtube kanalları merak ediliyor.

Milli Piyango tarafından çeyrek biletler için 25 TL, yarım biletler için 50 TL, tam biletler için belirlenen 100 TL’lik ücretler sonrasında pek çok kişi çekilişleri merak etmeye başladı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? Hangi kanalda?

Yılda sadece bir defa düzenlenen Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 31 Aralık tarihinde yapılacak. MPİ TV üzerinden yayınlanacak olan çekilişler aynı zamanda Kanal D ve TeVe 2’den naklen yayınlanacak. Bilet sorgulama için http://www.millipiyango.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

31 Aralık 2020 tarihinde saat 23.00’da başlayacak büyük ikramiye çekilişleri Kanal D ve TeVe 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yılbaşı bileti fiyatları

Tam bilet: 100 TL,

Yarım bilet: 50 TL,

Çeyrek bilet: 25 TL fiyatı belirlendi.



Son Güncelleme: 31.12.2020 16:09
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiMPİYouTubeYılbaşı çekilişi2021
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