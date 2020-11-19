Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?

Yılbaşına yaklaşık 40 gün kala yılbaşı akşamı çekilecek olan milli piyango çekilişi için biletler satışa sürüldü.

BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Milli piyango idaresi tarafından alınan karara göre bu sene ki yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin miktarı 100 milyon lira olarak belirlendi.

BİLET FİYATLAR BELLİ OLDU

TOPLAM DAĞITILACAK TUTAR 563 MİLYON 400 BİN

Milyonları hayallerini süsleyen bu çekilişte ise tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirlendi.

31 Aralık 2020 gecesi yapılacak çekilişte ise dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL olarak duyurduldu.

Yılbaşına özel olarak yapılacak yılbaşı çekilişinde şansını denemek isteyen vatandaşlar 18 Kasım 2020 tarihinden itibaren biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.