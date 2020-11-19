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Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?

Yeni yılda yaklaşık 40 gün kala Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı. Peki bu sene yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Bilet fiyatları ne kadar? Tam,yarım,çeyrek bilet fiyatları ne kadar ? İşte Yılbaşı büyük ikramiyesinin miktarı

19 Kasım 2020 Perşembe 18:32
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
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Yılbaşına yaklaşık 40 gün kala yılbaşı akşamı çekilecek olan milli piyango çekilişi için biletler satışa sürüldü.

BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Milli piyango idaresi tarafından alınan karara göre bu sene ki yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin miktarı 100 milyon lira olarak belirlendi.

BİLET FİYATLAR BELLİ OLDU


Milyonları hayallerini süsleyen bu çekilişte ise tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirlendi.

TOPLAM DAĞITILACAK TUTAR 563 MİLYON 400 BİN

31 Aralık 2020 gecesi yapılacak çekilişte ise dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL olarak duyurduldu.

Yılbaşına özel olarak yapılacak yılbaşı çekilişinde şansını denemek isteyen vatandaşlar 18 Kasım 2020 tarihinden itibaren biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 18:32
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