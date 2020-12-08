Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 fiyatları

Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı yaklaştıkça vatandaşlarımızın heyecanla beklediği konuların başında Milli Piyango yılbaşı biletleri geliyor. Vatandaşlarımız Milli Piyango 2021 büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu merak ediyor. Hazırladığımız bu haberde Milli Piyango 2021 büyük ikramiye ve Milli Piyango 2021 bilet fiyatlarını sizlerle paylaşacağız.

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıkarıldı. Buna göre Milli Piyango büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Yılbaşında ise toplamda 563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango biletleri gezici bayilerden ve normal bayilerden satılmaktadır. Büyük ikramiyenin sahibi olan bilet ortaya çıkana kadar satış ve çekiliş devam edecek.

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları

31 Aralık 2020 gecesi, yani yeni yıldan bir önceki gece çekilişi yapılacak olan Milli Piyango’nun 2021 bilet fiyatları açıklandı. Fiyatları öğrenmek için Milli Piyango resmi web adresine girebilirsiniz. Milli Piyango 2021 bilet fiyatları şu şekildedir;

Tam bilet 100 TL,

Yarım bilet 50 TL,

Çeyrek bilet 25 TL.

Tam bilet 40 TL,

Yarım bilet 20 TL

Çeyrek bilet 10 TL.

Milli Piyango 2021 Büyük İkramiye

Milli Piyango biletleri iki ayrı kategoride satılmaktadır. Bu kategoriler özel ve normal çekiliştir. Bunlardan özel olanı yılbaşı çekilişidir. Özel çekiliş fiyatları yukarıda belirtildiği gibidir. Normal çekilişte ise fiyatlar şu şekildedir;

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıkarıldı. Buna göre Milli Piyango büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Yılbaşında ise toplamda 563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango biletleri gezici bayilerden ve normal bayilerden satılmaktadır. Büyük ikramiyenin sahibi olan bilet ortaya çıkana kadar satış ve çekiliş devam edecek.

Milli Piyango Oynama Kuralları Nelerdir?

Milli Piyango almak isterseniz tam, yarım ve çeyrek biletlerden birini almak zorundasınız. Her biletin kazancı da fiyatına göre değişiklik göstermektedir. İkramiye kazanmak için biletinizin üstünde yazan numaraların çekilişte de yazması gerekmektedir.

Çekilişte çıkan numaralar sizin tam biletinizin üstünde yer alıyorsa ikramiyenin tamamını kazanmış olursunuz. Yarım biletinizde yer alıyorsa ikramiyenin yarısını, çeyrek biletinizde yer alıyorsa ikramiyenin çeyrek miktarını almış oluyorsunuz. Ayrıca tek bir sayıyı bilmeniz halinde de amorti alıyorsunuz. Milli Piyango ikramiyeleri çekiliş yapılmadan önce belli olmaktadır. Bu teselli ikramiyesi olarak geçmektedir. Az da olsa tahmin ettiğiniz takdirde para kazanıyorsunuz.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sorgulama 2021

Milli Piyango çekilişinden sonra çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Sorgulama işlemi de Milli Piyango resmi web adresi üzerinden yapılmaktadır. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu sene 100 milyon TL olarak açıklandı. Yılbaşında ise toplamda 563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtılacak.