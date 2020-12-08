İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 fiyatları

Yılbaşı yaklaştıkça vatandaşlarımızın heyecanla beklediği konuların başında Milli Piyango yılbaşı biletleri geliyor. Vatandaşlarımız Milli Piyango 2021 büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu merak ediyor.

08 Aralık 2020 Salı 19:21
Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 fiyatları
Takip Et:

Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı yaklaştıkça vatandaşlarımızın heyecanla beklediği konuların başında Milli Piyango yılbaşı biletleri geliyor. Vatandaşlarımız Milli Piyango 2021 büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu merak ediyor. Hazırladığımız bu haberde Milli Piyango 2021 büyük ikramiye ve Milli Piyango 2021 bilet fiyatlarını sizlerle paylaşacağız.

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıkarıldı. Buna göre Milli Piyango büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Yılbaşında ise toplamda 563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango biletleri gezici bayilerden ve normal bayilerden satılmaktadır. Büyük ikramiyenin sahibi olan bilet ortaya çıkana kadar satış ve çekiliş devam edecek.

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları

31 Aralık 2020 gecesi, yani yeni yıldan bir önceki gece çekilişi yapılacak olan Milli Piyango’nun 2021 bilet fiyatları açıklandı. Fiyatları öğrenmek için Milli Piyango resmi web adresine girebilirsiniz. Milli Piyango 2021 bilet fiyatları şu şekildedir;

  • Tam bilet 100 TL,
  • Yarım bilet 50 TL,
  • Çeyrek bilet 25 TL.

Milli Piyango biletleri iki ayrı kategoride satılmaktadır. Bu kategoriler özel ve normal çekiliştir. Bunlardan özel olanı yılbaşı çekilişidir. Özel çekiliş fiyatları yukarıda belirtildiği gibidir. Normal çekilişte ise fiyatlar şu şekildedir;

  • Tam bilet 40 TL,
  • Yarım bilet 20 TL
  • Çeyrek bilet 10 TL.

Milli Piyango 2021 Büyük İkramiye

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıkarıldı. Buna göre Milli Piyango büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Yılbaşında ise toplamda 563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango biletleri gezici bayilerden ve normal bayilerden satılmaktadır. Büyük ikramiyenin sahibi olan bilet ortaya çıkana kadar satış ve çekiliş devam edecek.

Milli Piyango Oynama Kuralları Nelerdir?

Milli Piyango almak isterseniz tam, yarım ve çeyrek biletlerden birini almak zorundasınız. Her biletin kazancı da fiyatına göre değişiklik göstermektedir. İkramiye kazanmak için biletinizin üstünde yazan numaraların çekilişte de yazması gerekmektedir.

Çekilişte çıkan numaralar sizin tam biletinizin üstünde yer alıyorsa ikramiyenin tamamını kazanmış olursunuz. Yarım biletinizde yer alıyorsa ikramiyenin yarısını, çeyrek biletinizde yer alıyorsa ikramiyenin çeyrek miktarını almış oluyorsunuz. Ayrıca tek bir sayıyı bilmeniz halinde de amorti alıyorsunuz. Milli Piyango ikramiyeleri çekiliş yapılmadan önce belli olmaktadır. Bu teselli ikramiyesi olarak geçmektedir. Az da olsa tahmin ettiğiniz takdirde para kazanıyorsunuz.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sorgulama 2021

Milli Piyango çekilişinden sonra çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Sorgulama işlemi de Milli Piyango resmi web adresi üzerinden yapılmaktadır. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu sene 100 milyon TL olarak açıklandı. Yılbaşında ise toplamda 563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtılacak.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyangoçekiliş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış lastiği uygulamasına geçildi
Kış lastiği uygulamasına geçildi
Playstation 5 siparişi verdiler kargodan 5 kg bulgur çıktı!
Playstation 5 siparişi verdiler kargodan 5 kg bulgur çıktı!
Öldü Denilen Hasan Mezarcı Hakan Aygün ile görüştü!
Öldü Denilen Hasan Mezarcı Hakan Aygün ile görüştü!
İstanbul'da korkutan denizanası istilası! Zehirlenme uyarısı
İstanbul'da korkutan denizanası istilası! Zehirlenme uyarısı
İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
TSK subay alımları başvuruları devam ediyor!
TSK subay alımları başvuruları devam ediyor!

Popüler Haberler

Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Programı, Şef Sinem Çapraz Kimdir? Programın İletişim Bilgileri
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Ceren Yüksekkaya kimdir? Ela karakteri kimdir?
Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 fiyatları
Zümrüdüanka Zümrüt kimdir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Abbas kimdir? Selim Bayraktar kimdir?
Masumlar Apartmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisindeki Azimet karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Demir kimdir? Murat Ünalmış hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir?
Çayın insan sağlığına faydaları nelerdir? Çay nelere iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?
2021 Diyanet dini günler ve kandil günleri takvimi
Rüyada ayakkabı görmek ne demektir? Rüyada ayakkabı görmenin tabiri ve anlamı
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Ölüm Hattı filmi konusu nedir? Hangi oyuncular oynuyor? Ölüm Hattı filmi konusu ve oyuncuları
Hekimoğlu dizisindeki Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel nereli, yaşı kaç?
Pfizer aşısı nedir? Pfizer aşısı ile ilgili açıklamalar
Çoban desteği kimler alabilir? 2020 çoban istihdam desteği ne kadardır?
Ford markasının Focus modelinde 22 bin lira indirim mi var? Ford'un şok kampanyaları nelerdir?
Zümrüdüanka Ülfet kimdir? Hatice Aslan hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisi Barış kimdir? Deniz Can Aktaş'ın hayatı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.