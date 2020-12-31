Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? MP yılbaşı bileti online nasıl alınır?

Yılbaşı gecesine bir gün kaldı. Geleneksel hale gelen yılbaşı Milli piyango satışları rekor kırdı. 31 Aralık Perşembe gecesi çekilecek olan milli piyango bu yılbaşında 100 milyon TL olarak açıklandı.

2021 yılbaşı milli piyango tam bilet fiyatı 100 TL, yarım 50 çeyrek bilet ise 25 TL olarak açıklandı. Milli piyango yılbaşı çekiliş Milli Piyango TV üzerinden 31 Aralık Perşembe günü tüm gün devam edecek. Öte yandan büyük ikramiye ve amorti grubunun çekilişleri akşam 23:00’de çekilecek. Büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Bilet sorgulama işlemi ise www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden yapılacak.

Milli piyango yılbaşı bilet satışı 31 Aralık Perşembe günü saat 14:00’e kadar devam edecek. Bilet çekilişi ise 31 Aralık gecesi 23:00’de açıklanacak.

2021 yılında yılbaşı milli piyango ikramiyesinde topla 563 milyon 400 bin TL dağıtılacak. Amorti sonuçları da dahil olmak üzere tüm biletler millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

Çekilişler Dünya Piyango Birliği sertifikalı son teknolojik olarak hazırlanmış makineler aracılığıyla Şans Merkezi adı verilen stüdyolarda gerçekleştirilecek. Canlı yayınlar milli piyangonun resmi sitesi üzerinden yayınlanacak. Öte yandan Milli Piyango TV Youtube kanalından da canlı yayınlar yapılacak.