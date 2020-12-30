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Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Online milli piyango bileti satan siteler

Yılbaşı bileti almak isteyen vatandaşların, ellerini hızlı tutması gerekiyor. Yılbaşına çok kısa bir süre kalmasından dolayı vatandaşlar, yılbaşı biletini online almanın peşine düştü. Peki, hangi sitelerden yılbaşı bileti, online bir şekilde alınır? İşte detaylar...

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:46
Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Online milli piyango bileti satan siteler
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Yılbaşına bir gün kaldı. Bu sebepten dolayı yılbaşı bileti almak isteyen kişilerin, hızlı davranması gerekiyor. 31 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek çekilişe bilet almak isteyen kişiler, online bilet almanın peşine düştü. İşte online yılbaşı bileti satan siteler...

 

Yılbaşı biletini online bir şekilde almak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online’dan biletlerini satın alabilir. Aynı zamanda Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da bilet alabilirler. Vatandaşlar, online olarak alacakları biletlerin sayılarını hem kendileri oluşturabiliyorlar hem de hazır olan bileti alabiliyorlar. Tam bilet almak isteyen vatandaşlar 100 TL, yarım bilet almak isteyenler 50 TL, çeyrek bilet almak isteyenler ise 25 TL ödeme yapıyorlar.

 

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, perşembe akşamı saat 23:00’de canlı olarak Kanal D’de yayınlanacak. Çekilişte büyük ikramiye kazanan numara ve amorti numaraları belli olacak.

 

Online bir şekilde bilet almak isteyen vatandaşlar, aşağıda bulanan linkten biletlerini alabilirler.

 

https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango



Son Güncelleme: 30.12.2020 21:46
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Milli PiyangoBüyük IkramiyeMilli Piyango BiletiYılbaşı çekilişi
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