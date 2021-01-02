Milli Piyango sorgulama ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanmasından sonra biletlerini sorgulamak isteyenler intenet üzerinden araştırmalarına başladı. Büyük ikramiyenin tamı tamına 100 milyon TL olması vatandaşların ilgisini çekti. 100 milyon TL büyük ikramiyeye isabet eden bilet bu sene çeyrek bilete vurdu.

Son 5 rakamına göre 500 lira ikramiye kazanan numaralar

01797 02249 03790 05402 06459 06929 08443 0873009242 09465 10051 10344 10439 10918 11454 1205013377 14037 15723 16503 17418 17588 18520 1918319396 20711 22053 22279 23872 24786 26949 2697027311 30258 31374 31427 32251 33017 33054 3509637080 37385 37583 37636 40151 43409 44294 4462546431 46782 47756 47958 48823 50586 50957 5119251582 51607 53507 53677 54861 56087 56219 5662857820 58050 60027 60112 60590 62290 64549 6550266704 67035 68122 68444 68666 69309 72853 7449075337 77548 77732 80273 81422 82704 82740 8717888436 88532 89558 90007 90288 90869 92529 9655296919 97403 97712 98213

Son 4 rakamına göre 400 lira ikramiye kazanan numaralar

0154 0345 0867 0885 0988 1340 1437 1825 2111 2295 2786 3417 3468 3561 3902 4082 4175 4187 4334 4486 5445 5906 5978 6264 6411 7691 6634 6674 6820 7112 7201 7280 7743 8108 8253 8929 8994 9324 7305 9751

Son 3 rakamına göre 300 lira ikramiye kazanan numaralar

018 021 081 171 193 231 274 348 371 505 512 515526 530 544 551 701 719 722 941

Son 2 rakamına göre 200 lira ikramiye kazanan numaralar

05 10 21 24 31 79 87

Son 1 rakamına göre 100 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar

0 ve 5

100.000 lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar

0884757 1884757 2884757 3884757 4884757 5884757 6884757 7884757 8884757 9084757 9184757 9284757 9384757 9484757 9584757 9684757 9784757 9804757 9814757 9824757 9834757 9844757 9854757 9864757 9874757 9880757 9881757 9882757 9883757 9884057 9884157 9884257 9884357 9884457 9884557 9884657 9884707 9884717 9884727 9884737 9884747 9884750 9884751 9884752 9884753 9884754 9884755 9884756 9884758 9884759 9884767 9884777 9884787 9884797 9884857 9884957 9885757 9886757 9887757 9888757 9889757 9894757 9984757