Milli Piyango online bilet nereden nasıl alınır? MP 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları

Yılbaşında düzenlenecek olan Milli Piyango 2021 özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olacak. Yılbaşı çekilişinde toplam 563 milyon 400 bin TL verilecek.

Milli Piyango bileti online olarak nasıl alınır?

Mlli Piyango biletleri yetkili bayilerde ve seyyar biletçilerden alınabiliyor. Ancak bugünlerde yaşadığımız pandemi sebebiyle isteyen kişiler online olarak da bilet sahibi olabilirler. Satışa sunulan online biletleri www.milliipiyangoonline.com intenet sitesinden sahip olabilirsiniz.

Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatı ne kadar?

Yılbaşında yapılacak olan çekilişte satışa sunulan biletlerin fiyatları belli oldu.

-Tam bilet 100 TL

-Yarım bilet 50 TL

-Çeyrek Bilet 25 TL

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2020 gecesi yapılacak. Çekilişin hemen ardından sonuçları www.millipiyangoonline.com sitesinden öğrenebilirsiniz. Canlı olarak çekilişi izlemek isteyen kişiler yine aynı intenet sitesi üzerinden yayınlanacak çekilişi izleyebilir.