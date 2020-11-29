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Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekiliş sonuçları kazanan numaralar 29 Kasım 2020

Mili Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu Çekilişleri merak konusu oldu. 29 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Şans Topu çekilişinin son uçları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Şans topu sonuçlarında kazanan numaraların hangisi olduğu çekiliş oynayan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

29 Kasım 2020 Pazar 21:12
Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekiliş sonuçları kazanan numaralar 29 Kasım 2020
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Haftada iki kez Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenen Şans Topu çekilişinde heyecan doruk noktasına ulaştı. 29 Kasım Pazar günü gerçekleşen çekilişin sonucu merak ediliyor.

Şans Topu Sonuçları - 29 Kasım 2020

29 Kasım Şans Topu çekilişi henüz gerçekleşmemiştir.

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ (millipiyangoonline.com)

25 Kasım 2020 Şans Topu Çekiliş Sonucu

Şans Topu Çekilişi Hangi Günler Çekiliyor?

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü saat 20:00’da düzenlenmektedir. Şans Topu çekilişiyle beraber diğer çekilişlerde canlı bir şekilde yayınlanmaktadır.

Şans Topu Nedir?

Müşterek bir havuz oyunu olan Şans Topu oyunu herkesin oynadığı oyun başına yapmış olduğu ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir ya da daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılmaktadır.

 

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu oyununda kazanmak için, sıraya bakılmaksızın 1'den 34'e (dahil) beş sayı ve 1'den 14'e kadar bir sayı (dahil) doğru tahmin edilmelidir.

Tek bir kolonun 2 TL olduğu Şans Topu oyununda minimum bir kolon oynanır.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden alınan sayılardan oluşur: 1'den 34'e (dahil) ve 1'den 14'e (dahil) beş basamak.

Çekilen her numara tekrar çekilişe dahil edilmeden önce 1'den 34'e (dahil) sayılardan beş rakam çekilir.

Sisal şans sistemi sayesinde, her çekiliş tahmin edilemez ve her kombinasyonun olasılığı aynıdır.

Şans Topu Çekiliş Sonuçları Nereden Öğrenilir? 

Şans oyunu oynayan bayilerden ve Milli Piyango İdaresi web sitesinin sonuç sorgulama bölümünden Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sonucu öğrenebilmek için https://www.millipiyangoonline.com/ adresine giriş yapınız. Ardından Sayısal Oyunları bölümünden Şans Topu'na tıklayın. Sayfanın altındaki Kazancını Öğren bölümüne oynadığınız sayıları girin ve sonuçları öğrenmek için sorgula seçeneğini tıklayın.

tıklayınız. (millipiyangoonline.com)

Şans Topu En Çok Çıkan Sayılar 2020

İstatistiklere göre 2020 yılında en fazla çıkan sayılar yıl başından bu yana 4 kez çekilen ve şanslı kategorisine hak kazanan 4, 22 ve 29'dur.

4 kere çıkan sayılar

4 - 22 - 29

3 kere çıkan sayılar

1 - 18 - 21 - 5 - 6 - 7 - 23 - 14 - 33 

2 kere çıkan sayılar

3 - 11 - 13 - 15 - 24 - 25 - 32 

Şans Topu En Az Çıkan Sayılar 2020

1 kere çıkan sayılar

2 - 10 - 12 - 17 - 20 - 19 - 34

Hiç çıkmayan sayılar

8 - 9 - 26 - 27 - 28 - 16 - 30 - 31 

Şans Topu En Çok Çıkan Artı Sayılar

4 kere çıkan sayılar

6

3 kere çıkan artı sayılar

1

2 kere çıkan artı sayılar

5

Şans Topu En Az Çıkan Artı Sayılar

1 kere çıkan artı sayılar

2 - 11 - 13

Hiç çıkmayan artı sayılar

3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 21:12
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Anahtar Kelimeler:
Şans Topu29 KasımçekilişMilli Piyango
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