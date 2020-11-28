Milli Piyango çekilişleri ne zamandır, hangi tarihlerde çekilir? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama

Mili piyango oynayan kişiler, biletlerinde ikramiye olup olmadığını öğrenebilmek için Milli Piyango biletini nasıl sorgulayabileceklerini merak etmektedirler. Son zamanlarda yüksek miktarlarda para veren Milli Piyango İdaresi, herkesin ilgisini çekmiş durumda.

Milli Piyango Ne Zaman Çekilecek?

Milli Piyango Kasım ayı çekiliş tarihleri:

9 Kasım Pazartesi, 17.30

19 Kasım Perşembe, 17.30

29 Kasım Pazar, 17.30

Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Milli Piyango bilet sorgulamak için biletinizde bulunan 23 haneli numarayı sorgulayarak yapılmaktadır.

Milli Piyango Nasıl Oynanır?

Milli piyangoyu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango tamamen şansa dayalı bir oyun olmaktadır. Milli piyangoda; Üç tür bilet vardır: tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet. Her biletin fiyatı ve kazanma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, o kategorideki kazanan numaralardan birine eşit olan tüm numaralar o kategorideki ikramiyeyi kazanacaktır.

Kazanan sıralı numara tam biletin üzerine basılmışsa, söz konusu bilete karşılık gelen tüm ikramiyeyi kazanmaktadır. Yarım bilet üzerine basılmışsa, o bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; Kazanan sıra numarası çeyrek bilette yazılıysa, bu kupon karşılık gelen ikramiyenin yalnızca dörtte birini (çeyrek) kazanır.

Milli Piyango ikramiyesi çekilişten önce belirlenir. Sadece son numarayı bilseniz bile, karşılığını verir! Tek numara ile ikramiye kazanan numaradan farklı bir biletiniz varsa endişelenmeyin, teselli ikramiyesini alacaksınız.

Çekilişler Hangi Gün?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'unda

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayısıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

18 yaş üstünde olan kişiler bilet alarak Milli Piyango oynayabilir.