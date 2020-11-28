İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

Milli Piyango çekilişleri ne zamandır, hangi tarihlerde çekilir? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama

Milli Piyango çekilişlerinin ne zaman gerçekleşeceği vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini aldı. Büyük ikramiyenin peşine düşen vatandaşlar bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Milli Piyango çekilişleri hakkında bilgi almak isteyen kişiler araştırmaya devam ediyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 22:45
Milli Piyango çekilişleri ne zamandır, hangi tarihlerde çekilir? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama
Takip Et:

Mili piyango oynayan kişiler, biletlerinde ikramiye olup olmadığını öğrenebilmek için Milli Piyango biletini nasıl sorgulayabileceklerini merak etmektedirler. Son zamanlarda yüksek miktarlarda para veren Milli Piyango İdaresi, herkesin ilgisini çekmiş durumda.

 

Milli Piyango Ne Zaman Çekilecek?

Milli Piyango Kasım ayı çekiliş tarihleri:

9 Kasım Pazartesi, 17.30

19 Kasım Perşembe, 17.30

29 Kasım Pazar, 17.30

Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Milli Piyango bilet sorgulamak için biletinizde bulunan 23 haneli numarayı sorgulayarak yapılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango Nasıl Oynanır?

Milli piyangoyu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango tamamen şansa dayalı bir oyun olmaktadır. Milli piyangoda; Üç tür bilet vardır: tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet. Her biletin fiyatı ve kazanma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, o kategorideki kazanan numaralardan birine eşit olan tüm numaralar o kategorideki ikramiyeyi kazanacaktır.

Kazanan sıralı numara tam biletin üzerine basılmışsa, söz konusu bilete karşılık gelen tüm ikramiyeyi kazanmaktadır. Yarım bilet üzerine basılmışsa, o bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; Kazanan sıra numarası çeyrek bilette yazılıysa, bu kupon karşılık gelen ikramiyenin yalnızca dörtte birini (çeyrek) kazanır.

Milli Piyango ikramiyesi çekilişten önce belirlenir. Sadece son numarayı bilseniz bile, karşılığını verir! Tek numara ile ikramiye kazanan numaradan farklı bir biletiniz varsa endişelenmeyin, teselli ikramiyesini alacaksınız.

Çekilişler Hangi Gün?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'unda

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayısıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

18 yaş üstünde olan kişiler bilet alarak Milli Piyango oynayabilir.

 

                             



Son Güncelleme: 28.11.2020 23:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoçekilişBilet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi
Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi
Kütahya'da bir işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı! Çarpışma sonucunda 12 kişi yaralandı
Kütahya'da bir işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı! Çarpışma sonucunda 12 kişi yaralandı
Bakan Koca 28 Kasım koronavirüs tablosu açıkladı! 30.103 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca 28 Kasım koronavirüs tablosu açıkladı! 30.103 yeni vaka tespit edildi
Kocası tarafından vurulan genç anne yaşam savaşını kaybetti
Kocası tarafından vurulan genç anne yaşam savaşını kaybetti
Hemşire anneye Kovid-19 velayeti şoku
Hemşire anneye Kovid-19 velayeti şoku

Popüler Haberler

Yeni hafta kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Covid19 için yeni yasaklar olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasakları gelecek mi?
Milli Piyango çekilişleri ne zamandır, hangi tarihlerde çekilir? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı öpüşme ifşa videosu sosyal medyada gündemi salladı!
Vergi ve cezaları 2021 artış oranı kaç oldu?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 29 Kasım 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hafta sonu marketler açık mı, marketler saat kaça kadar açık?
2021 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Facebook takipçi sayısını organik olarak arttırma yöntemleri
Yemin dizisi yeni sezonda beklenilen performansı verdi mi? Erken final yapacak mı? Reyting durumu ne alemde?
Bulgaristan Vatandaşı Olmak İçin Ne Gerekiyor? 2020 Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2019 Perşembe - burcunuzun günlük hayatınızdaki etkileri
Günlük 39 TL olarak verilen Nakdi Yardım nedir? Nakdi Yardım başvurusu nasıl yapılır?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pamir Pekin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ç.Rizespor 0 - 4 Galatasaray STSL 20-21 Sezonu 10.Hafta maç özeti ve golleri izle
Asgari ücret 2021 brüt - net beklentisi ne kadar? 2021 Asgari ücret ne zaman belli olur?
Gönül Dağı dizisi Taner (Berk Atan) kimdir?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher (Cengiz Bozkurt) kimdir?
Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkıyı kim söylüyor, şarkının adı nedir? Zolf Mohsen Namjoo Nederlands Blazers Ensemble şarkısı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.