Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2021 Yılbaşı MPİ büyük ikramiyesi açıklandı!

Uzun yıllardır gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişler ayda üç kez olmak üzere düzenleniyor. Her ayın 9, 18 ve 29’unda yapılan çekilişlerin dışında yapılan özel çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayısıs ve Yılbaşında gerçekleştiriliyor.

Milli piyango çekilişi sonuçları ise https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar öğrenilmektedir.

Milli piyango nasıl oynanır?

Milli Piyango gezisi bayilikler üzerinden ya da online olarak Şans oyuncuları uygulamaları ile millipiyangoonline.com adresinden alınan biletlerle oynanmaktadır.

Milli Piyango oynamanın kuralları

Milli Piyango biletleri tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç biletle oynanır. Kazanan bilet yarım ise ikramiyenin yarısı çeyrek ise ikramiyenin çeyreğini alır.

Kazanan bilet dışında amorti adıyla bir de teselli ikramiyesi olarak bilinen biletler vardır. Amorti çıkan kişi bilete verdiği ücreti geri alır. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Milli Piyango çekilişlerinin tamamı noter huzurunda Şişal Şans şirketinin oluşturduğu son teknoloji alt yapıyla gerçekleştirilir ve canlı olarak yayınlanır. Tüm çekilişlerde Dünya Piyango Birliği’nin belirlediği kurallar uygulanır ve şeffaflık ön planda yer alır.

Çekilişler Şans Merkezi adı verilen stüdyolarda gerçekleştirilirken çekilişleri canlı olarak www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden takip etmek mümkündür.