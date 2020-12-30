Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşında düzenlenecek çekiliş merak ediliyor. 31 Aralık Perşembe gecesi yapılacak çekiliş sonrasında talihli veya talihliler büyük ödülü kazanırken pek çok kişi yılbaşı çekilişinin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan yılbaşı çekimlerinin hangi kanalda olacağı da araştırılmaya devam ederken resmi çekimlerin Milli Piyango TV’den yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta? Hangi kanalda?

2020’nin son günü olan 31 Aralık tarihinde yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango TV üzerinden yapılacak çekiliş ile kazananlarını bulacak. Aynı zamanda Büyük İkramiye çekilişi Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Saat 23.00’da başlayacak olan büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarında olacak.

Mili Piyango ne zaman açıklanacak?

23.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak büyük ikramiye çekilişi talihlisi bulunan kadar devam edecek. 23.00’da çekilişi izleyemeyenler için millipiyangoonline.com adresi üzerinden şanslı sayılar açıklanacak.

Yılbaşı biletleri ne kadar?

Milli Piyango tam bilet 100 TL,

Milli Piyango yarım bilet 50 TL,

Milli Piyango çeyrek bilet ise 25 TL

Yılbaşı biletleri için ek önlemler

Milli Piyango İdaresi tarafından alınan en önemli önlem Ultraviyole ışığı ile güvercin figürü üzerinde ki desenlerin incelenmesi olurken aynı zamanda 23 haneli olan kabartma güvenlik numaraları da her bilet için özel olarak tasarlandı.

Tüm bu güvenlik önlemlerine ek olarak yılbaşı biletleri basılırken Milli Piyango İdaresi tarafından fiber yapıda ki kılcallar güvenliği arttırıyor.

Mili piyango nasıl oynanır?

Milli piyango biletlere basılan bir dizi sayının çekiliş usulü ve şans ile taliplisinin bulunduğu bir oyundur. Piyango çekilişi her ay 9,19 ve 29’unda Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişler ile talihlerini buluyor. Ayrıca her yıl 31 Aralık tarihinde yapılan yılbaşı özel bileti ve yılbaşı özel çekilişi ile talihliler belirlenerek büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

Ana bayiler ve sanal ortam bayileri imzalanan anlaşmalar ile birlikte belirlenen tutara kadar, geri kalan bayiler ise son üç rakama göre bileti ile kazanan talihlilere ödeme yapma zorunluluğundadır. Aynı zamanda bazı bayiler son dört ve beş rakama da ödeme yapabilirler.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda 1.000.000 (bir milyon TL) ve üzerinde ki miktarlar Genel Müdürlükler tarafından bir milyon TL’nin altında ki ikramiyeler için ise şube müdürlüklerinin ödeme yapabileceği belirtilmiştir.

İkramiye kazanılan biletlere 1 yıl boyunca ödeme yapılabilir. 1 yılı aşan biletlere ödeme yapılmamaktadır. Zaman aşımına uğrayan biletler İdare kararı ile gelire aktarılır. Zaman aşımı süresinin son günü hafta sonu veya resmi tatile geliyorsa takip eden iş günleri ek süre olarak verilir.

İkramiye kazanan biletin herhangi bir şüpheye neden olmadan bilet ücreti, seri numaralar ve diğer detayların MİP’e ibraz edilmesi gerekmektedir. Yırtılan veya kopan biletlere herhangi bir ödeme yapılmayacağı Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiştir. Ancak biletten kopan parçalar kazanan numaraların okunmasına engel teşkil etmiyorsa kazanılan miktarın ödemesi yapılmaktadır. Kazanılan ikramiyenin tutarına göre incelemelerde değişiklik göstermektedir. Buna göre düşük miktarlarda kazanılan ikramiyeler incelemeler sonrasında verilirken daha büyük miktarlarda ki ikramiyeler için Milli Piyango İdaresi inceleme kurulları tarafından yapılan taramalar sonrasında hak sahiplerine verilmektedir.

Milli Piyango’da en fazla çıkan sayılar hangileridir?

Milli Piyango çekilişlerinde her sayının kazanma ihtimali eşittir. Son 10 yıl içerisinde yapılan çekilişlerde 10 milyon yerine 7 milyon numara üzerinden çekiliş yapıldığı için 7, 8, 9 olması imkanı yoktur. Milli Piyango tarafından son 10 yılda en fazla çekilen numara 17 kere ile 3’tür. En az çıkan ise 0 ve 6’dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6