İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek olan yılbaşı çekilişinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Pek çok bilet sahibi, Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını merak ediyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 22:21
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak?
Takip Et:

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşında düzenlenecek çekiliş merak ediliyor. 31 Aralık Perşembe gecesi yapılacak çekiliş sonrasında talihli veya talihliler büyük ödülü kazanırken pek çok kişi yılbaşı çekilişinin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan yılbaşı çekimlerinin hangi kanalda olacağı da araştırılmaya devam ederken resmi çekimlerin Milli Piyango TV’den yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta? Hangi kanalda?

2020’nin son günü olan 31 Aralık tarihinde yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango TV üzerinden yapılacak çekiliş ile kazananlarını bulacak. Aynı zamanda Büyük İkramiye çekilişi Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Saat 23.00’da başlayacak olan büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarında olacak.

Mili Piyango ne zaman açıklanacak?

23.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak büyük ikramiye çekilişi talihlisi bulunan kadar devam edecek. 23.00’da çekilişi izleyemeyenler için millipiyangoonline.com adresi üzerinden şanslı sayılar açıklanacak.

Yılbaşı biletleri ne kadar?

  • Milli Piyango tam bilet 100 TL,
  • Milli Piyango yarım bilet 50 TL,
  • Milli Piyango çeyrek bilet ise 25 TL

Yılbaşı biletleri için ek önlemler

Milli Piyango İdaresi tarafından alınan en önemli önlem Ultraviyole ışığı ile güvercin figürü üzerinde ki desenlerin incelenmesi olurken aynı zamanda 23 haneli olan kabartma güvenlik numaraları da her bilet için özel olarak tasarlandı.

Tüm bu güvenlik önlemlerine ek olarak yılbaşı biletleri basılırken Milli Piyango İdaresi tarafından fiber yapıda ki kılcallar güvenliği arttırıyor.

Mili piyango nasıl oynanır?

Milli piyango biletlere basılan bir dizi sayının çekiliş usulü ve şans ile taliplisinin bulunduğu bir oyundur. Piyango çekilişi her ay 9,19 ve 29’unda Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişler ile talihlerini buluyor. Ayrıca her yıl 31 Aralık tarihinde yapılan yılbaşı özel bileti ve yılbaşı özel çekilişi ile talihliler belirlenerek büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

Ana bayiler ve sanal ortam bayileri imzalanan anlaşmalar ile birlikte belirlenen tutara kadar, geri kalan bayiler ise son üç rakama göre bileti ile kazanan talihlilere ödeme yapma zorunluluğundadır. Aynı zamanda bazı bayiler son dört ve beş rakama da ödeme yapabilirler.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda 1.000.000 (bir milyon TL) ve üzerinde ki miktarlar Genel Müdürlükler tarafından bir milyon TL’nin altında ki ikramiyeler için ise şube müdürlüklerinin ödeme yapabileceği belirtilmiştir.

İkramiye kazanılan biletlere 1 yıl boyunca ödeme yapılabilir. 1 yılı aşan biletlere ödeme yapılmamaktadır. Zaman aşımına uğrayan biletler İdare kararı ile gelire aktarılır. Zaman aşımı süresinin son günü hafta sonu veya resmi tatile geliyorsa takip eden iş günleri ek süre olarak verilir.

İkramiye kazanan biletin herhangi bir şüpheye neden olmadan bilet ücreti, seri numaralar ve diğer detayların MİP’e ibraz edilmesi gerekmektedir. Yırtılan veya kopan biletlere herhangi bir ödeme yapılmayacağı Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiştir. Ancak biletten kopan parçalar kazanan numaraların okunmasına engel teşkil etmiyorsa kazanılan miktarın ödemesi yapılmaktadır. Kazanılan ikramiyenin tutarına göre incelemelerde değişiklik göstermektedir. Buna göre düşük miktarlarda kazanılan ikramiyeler incelemeler sonrasında verilirken daha büyük miktarlarda ki ikramiyeler için Milli Piyango İdaresi inceleme kurulları tarafından yapılan taramalar sonrasında hak sahiplerine verilmektedir.

Milli Piyango’da en fazla çıkan sayılar hangileridir?

Milli Piyango çekilişlerinde her sayının kazanma ihtimali eşittir. Son 10 yıl içerisinde yapılan çekilişlerde 10 milyon yerine 7 milyon numara üzerinden çekiliş yapıldığı için 7, 8, 9 olması imkanı yoktur. Milli Piyango tarafından son 10 yılda en fazla çekilen numara 17 kere ile 3’tür. En az çıkan ise 0 ve 6’dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 22:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoMipYılbaşıçekiliişSonuçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü

Popüler Haberler

Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak?
Gain Medya Terapist dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020
Lisans öğrencileri ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
QNB Finansbank SMS ile kredi imkanı sağlıyor. TC Kimlik numaranız ile 36 ay vadeli 30 bin lira kredi başvurusu
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
2020 yılı Malta asgari ücreti
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Gerçek tarihte var mı? Yağızhan Dikmen hakkında bilgiler
31 Aralık yılbaşı akşamı tekel bayileri açık olacak mı, alkol satışı var mı? Alkol satış yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
MasterChef Junior ne zaman başlıyor? MasterChef Junior tanıtım fragmanı yayınlandı
2020 Halkbank EFT Saatleri ve EFT Ücretleri
Netflix Atiye dizisi ne zaman yayınlanacak?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
Bakanlar değişecek mi? AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması
Diyanet 18 Aralık 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma Hutbesinin konusu
Exxen No Limit başvurusu nasıl yapılır?
Xiaomi Mi 11 Pro ne zaman çıkacak?
Borç kapama kredisi veren bankalar bunlar, acele edin hemen başvurun!
2021 Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak? Jandarma Uzman Erbaş alım şartları nedir?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Aralık 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.