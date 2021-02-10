Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango’nun 9 Şubat 2021 tarihinde çekilen büyük çekilişi sonrasında pek çok kişi kazanan numaraları araştırmaya başladı. Her ayın 9, 19 ve 29’unda çekilen Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişlerinde kazanan numaralar şans oyunları severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.
4 milyon TL’lik büyük ödülü ile merak edilen Milli Piyango Büyük İkramiye Çekiliş sonuçlarında büyük ödülün sahibi ‘170247’ numaralı bilet oldu.
Milli Piyango kazanan numaralar
4.000.000 TL kazanan numaralar
170247
100.000 TL kazanan numaralar
333418
Amorti
1 - 8
20 bin TL kazanan numaralar
460770 - 470972
10 bin TL kazanan numaralar
020710 - 036031 - 036645 - 080949 - 095551
339166 - 342688 - 360794 - 445022 - 591734
5 bin TL kazanan numaralar
041313 - 078962 - 140602 - 367909 - 431826
439159 - 457594 - 498433 - 527799 - 569436
2 bin TL kazanan numaralar
016964 - 077651 - 225814 - 298496 - 328952
425170 - 471707 - 567023 - 583747 - 594394
1000 TL kazanan numaralar
01761 - 21844 - 37036 - 44809
51717 - 53730 - 60094 - 72960
240 TL kazanan numaralar
1698 - 2477 - 2892 - 4184 - 4696
6529 - 7202 - 8377 - 8521 - 9051
120 TL kazanan numaralar
019 -196 - 367 - 402 - 449 - 616 - 656 - 699
80 TL kazanan numaralar
00 - 02 - 10 - 37 - 64 - 88
Teselli ikramiyesi
070247 - 100247 - 110247 - 120247 - 130247
140247 - 150247 - 160247 - 170047 - 170147
170207 - 170217 - 170227 - 170237 - 170240
170241 - 170242 - 170243 - 170244 - 170245
170246 - 170248 - 170249 - 170257 - 170267
170277 - 170287 - 170297 - 170347 - 170447
170547 - 170647 - 170747 - 170847 - 170947
171247 - 172247 - 173247 - 174247 - 175247
176247 - 177247 - 178247 - 179247 - 180247
190247 - 270247 - 370247 - 470247 - 570247
Pek çok kişi tarafından oynanan Milli Piyango Büyük Çekilişinde kazanan bilet sayısı bir olurken kazanan ikramiyeyi kazanan vatandaş 4 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu. Pek çok kişinin ödüller kazandığı çekiliş sonuçları merak edilmeye devam ediyor.