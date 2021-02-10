Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango’nun 9 Şubat 2021 tarihinde çekilen büyük çekilişi sonrasında pek çok kişi kazanan numaraları araştırmaya başladı. Her ayın 9, 19 ve 29’unda çekilen Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişlerinde kazanan numaralar şans oyunları severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

4 milyon TL’lik büyük ödülü ile merak edilen Milli Piyango Büyük İkramiye Çekiliş sonuçlarında büyük ödülün sahibi ‘170247’ numaralı bilet oldu.

Milli Piyango kazanan numaralar

4.000.000 TL kazanan numaralar

170247

100.000 TL kazanan numaralar

333418

Amorti

1 - 8

20 bin TL kazanan numaralar

460770 - 470972

10 bin TL kazanan numaralar

020710 - 036031 - 036645 - 080949 - 095551

339166 - 342688 - 360794 - 445022 - 591734

5 bin TL kazanan numaralar

041313 - 078962 - 140602 - 367909 - 431826

439159 - 457594 - 498433 - 527799 - 569436

2 bin TL kazanan numaralar

016964 - 077651 - 225814 - 298496 - 328952

425170 - 471707 - 567023 - 583747 - 594394

1000 TL kazanan numaralar

01761 - 21844 - 37036 - 44809

51717 - 53730 - 60094 - 72960

240 TL kazanan numaralar

73045 - 80080

1698 - 2477 - 2892 - 4184 - 4696

6529 - 7202 - 8377 - 8521 - 9051

120 TL kazanan numaralar

019 -196 - 367 - 402 - 449 - 616 - 656 - 699

80 TL kazanan numaralar

00 - 02 - 10 - 37 - 64 - 88

Teselli ikramiyesi

070247 - 100247 - 110247 - 120247 - 130247

140247 - 150247 - 160247 - 170047 - 170147

170207 - 170217 - 170227 - 170237 - 170240

170241 - 170242 - 170243 - 170244 - 170245

170246 - 170248 - 170249 - 170257 - 170267

170277 - 170287 - 170297 - 170347 - 170447

170547 - 170647 - 170747 - 170847 - 170947

171247 - 172247 - 173247 - 174247 - 175247

176247 - 177247 - 178247 - 179247 - 180247

190247 - 270247 - 370247 - 470247 - 570247

Pek çok kişi tarafından oynanan Milli Piyango Büyük Çekilişinde kazanan bilet sayısı bir olurken kazanan ikramiyeyi kazanan vatandaş 4 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu. Pek çok kişinin ödüller kazandığı çekiliş sonuçları merak edilmeye devam ediyor.