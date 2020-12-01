Milli Piyango 2021 yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

Yeni yıla az bir süre kaldı. Milli Piyango çekilişi gündem oldu. Bu yıl yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olurken, toplamda verilecek ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.

2021 yılbaşı bileti fiyatı

31 Aralık gecesi yapılacak olan yılbaşı çekilişlerinde bilet fiyatları şu şekilde;

Tam bilet 100 TL,

Yarım bilet 50 TL,

Çeyrek bilet 25 TL.

Milli Piyango İdaresi 2021 yılı yılbaşı çekilişlerinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğunu açıkladı. Çekilişler 31 Aralık gecesini 1 Ocak gecesine bağlayan gece noter huzurunda gerçekleşecek. Öte yandan yılbaşı biletleri satışa çıkarıldı.