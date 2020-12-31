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Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? MPİ büyük ikramiye amorti ve bilet sorgulama

Büyük ikramiye hayaliyle çekilişe katılan ve şansına güvenen vatandaş çekiliş sonuçlarını bekliyor. Büyük ikramiye ne kadar? Şimdiye kadar verilecek en büyük miktarda olan yılbaşı ikramiyesini kimin kazanacağı merak edilmektedir. İkramiye bu sene 100 Milyon TL olacak.

31 Aralık 2020 Perşembe 20:15
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? MPİ büyük ikramiye amorti ve bilet sorgulama
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Büyük ikramiye kazanmayı hayal eden vatandaşlar, yılbaşı gecesi çekilecek çekilişi merakla beklemektedir. Çekilişin kaçta yapılacağı merak edilmektedir.

Milli Piyango çekilişi ülkemizde gelenek haline gelmiştir.

Yılbaşı çekilişi ne zaman çekilecek?

Büyük ikramiye 100 Milyon TL olacak. Çekiliş 31 Aralık 2020’ de yapılacaktır. Biletlerin çoğunluğu tükenmiştir. Bilet satışları online sistem ya da bayilerden yapılabilmektedir.

Çekiliş saat kaçta gerçekleşecek?

ÇGHB 2 Yılbaşı özel programı ile birlikte saat 23:00’te çekiliş canlı yayınlanacaktır. İkramiye bugüne kadar verilen en büyük miktar olacaktır.

Çekiliş hangi kanalda yayınlanacaktır?

Sisal Şans’ ın düzenlediği çekiliş kapsamında çekiliş sonucu Kanal D ekranlarında duyurulacaktır. ÇGHB 2 programı özel bölümüyle seyircileri şaşırtacaktır.  



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoBüyük Ikramiye
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