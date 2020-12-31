Milli Piyango 2021 Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ne zaman? Yılbaşı bileti saat kaça hangi kanalda çekilecek?

Her yılbaşında gerçekleşen Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde beklenen gün geldi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği çekilişin ilk bölümü başladı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını canlı yayında belirliyor.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman?

Birçok kişinin merak ettiği Milli Piyango çekilişi bugün 14.30’da başladı. Gün boyu devam edecek olan çekilişte büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23.00’da çekilecek.

Milli Piyango çekilişleri www.millipiyangoonline.com intenet adresinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalında 14.30’da canlı yayına başladı. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler canlı yayını izleyerek sonuçları öğrenebilir.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde verilecek büyük ikramiye olan 100 Milyon TL çekilişi saat 23.00’da Kanal D ve teve2 ekranlarında canlı yayında olacak.

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin sonuçları büyük ikramiye çekilişinin ardından www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.

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