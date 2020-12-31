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Milli Piyango 2021 Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ne zaman? Yılbaşı bileti saat kaça hangi kanalda çekilecek?

Büyük bir heyecanla beklenen Mili Piyango 2021 Yılbaşı büyük ikramiye çekilişine saatler kaldı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:09
Milli Piyango 2021 Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ne zaman? Yılbaşı bileti saat kaça hangi kanalda çekilecek?
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Her yılbaşında gerçekleşen Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde beklenen gün geldi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği çekilişin ilk bölümü başladı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını canlı yayında belirliyor.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman?

Birçok kişinin merak ettiği Milli Piyango çekilişi bugün 14.30’da başladı. Gün boyu devam edecek olan çekilişte büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23.00’da çekilecek.

Milli Piyango çekilişleri www.millipiyangoonline.com intenet adresinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalında 14.30’da canlı yayına başladı. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler canlı yayını izleyerek sonuçları öğrenebilir.

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde verilecek büyük ikramiye olan 100 Milyon TL çekilişi saat 23.00’da Kanal D ve teve2 ekranlarında canlı yayında olacak.

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin sonuçları büyük ikramiye çekilişinin ardından www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:09
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DTeve2Milli Piyango23.00
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