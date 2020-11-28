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Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatlarıve büyük ikramiye tutarı

2021 yılının gelmesine sayılı günler kala pek çok vatandaş Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı biletlerini merak etmeye başladı. Yılbaşı biletlerinin fiyatları merak edilirken aynı zamanda büyük ikramiyede araştırılmaya devam ediyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 06:17
Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatlarıve büyük ikramiye tutarı
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18 Kasım tarihinde 100 milyon TL değerinde ki Yılbaşı Biletleri bayilerde satışa sunulduktan sonra pek çok vatandaş Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişini araştırmaya başladı. Tam bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenirken, yarım bilet fiyatı için 50 TL ve çeyrek bilet fiyatı için 25 TL fiyat belirlendi. Buna göre çekiliş sonucunda toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL oldu.


Pandemi nedeni ile bayilere giderek bilet almak istemeyen vatandaşlar için ise online bilet satışları 29 Kasım tarihinde millipiyangoonline.com adresi üzerinden başlayacak.

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

Yılbaşında özel olarak yapılacak çekilişlerde büyük ikramiye 100 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamalarda tam biletin fiyatının 100 TL, yarım bilet fiyatının 50 TL ve çeyrek bilet fiyatının 25 TL olduğu açıklanırken çekiliş sonucunda toplamda 563 milyon 400 bin TL dağıtılacak.

Çekiliş canlı yayınlanacak

Son teknoloji ile oluşturulan altyapılarda noter huzurunda çekiliş yapılacağı belirtilirken yapılacak çekilişlerin Dünya Piyangolar Birliği standartlarına uygun olacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 06:17
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