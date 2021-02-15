İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Milli Güvenlik Kurulu memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları!

Milli Güvenlik Kurulu memur alımı şartları neler? Milli Güvenlik Kurulu memur alımı başvuru tarihi ne zaman? Milli Güvenlik Kurulu memur alımı başvuruları nereye yapılır? Milli Güvenlik Kurulu memur alımı giriş sınavı ne zaman? Milli Güvenlik Kurulu memur alımın yapacağını duyurmasının ardından vatandaşlar alım için gereken şartları ve alım başvurusunun tarihinin ne zaman olduğunu merakla araştırıyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:46
Milli Güvenlik Kurulu memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları!
Takip Et:

Milli Güvenlik Kurulu Memur Alımı Yapacak! İşte Başvuru Hakkındaki Detaylar!

Milli Güvenlik Kurulu, kendi bünyesine memur alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklama kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde personel açığını kapatmak için 15 adet personel alımı yapılacak. Herkes Milli güvenlik Kurulu’nun yapacağı alımın şartlarını ve detaylarını merakla araştırıyor.

Milli Güvenlik Kurulu personel alımı ile ilgili iş ilanı kısa bir zaman önce yayımlandı. Verilen ilan kapsamında 15 kişilik memur alımı yapılıyor. İşe girecek olan aday ve adaylardan KPSS ve YDS niteliklerini karşılamaları isteniyor.

Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde görevli olarak memurluk yapmak isteyen adaylar, ilk önce belirlenen şartlara uygunluk sağlamak zorundalar. Şartlara uyan adayların gireceği sınavda başarılı olan kişiler, memur olarak Milli Güvenlik Kurulu personeli olma hakkına sahip olacaklar.

Uzman yardımcısı olarak alınacak adaylar, üniversitelerin Sosyal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Hukuk Fakültesinden birisinden mezun olmak zorunda olacak. Mezuniyet şartlarına uygun olan adaylar, giriş sınavına işe alınacak olan adayların 4 katı kadar (60 kişi) adayın girişine izin verilecek.

Milli Güvenlik Kurulu Memur Alım Şartları Neler?

Herkes Milli Güvenlik Kurulu memur alım şartlarının neler olduğunu ve hangi şartların sağlanması gerektiğini araştırıyor.

Milli Güvenlik Kurulu memur alım şartları;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak
  • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
  • Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir)
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına çağrılırlar).
  • Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Milli Güvenlik Kurulu Memur Alımı Giriş Sınavı Tarihi Ne Zaman?

Milli Güvenlik Kurulu memur alımı için belirlenen şartlara uygunluk gösteren adaylar, giriş sınavına katılmaya hak kazanacaklar. Giriş sınavına hak kazanan adaylar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği İdare Hizmetleri sınıfında görevlendirilecek olan adaylar, giriş sınavına katılabilecekler.

Giriş sınavı için katılım sayısı alım sayısının 4 katı y ani 60 kişi olarak belirlenmiştir. Sınavda başarılı olan adaylar arasından ilk 15 e giren adaya Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde uzman yardımcılığı görevi verilecektir.

Milli Güvenlik Kurulu Memur Alımı Sınav Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır?

Milli Güvenlik Kurulu memur alımı sınavı için başvuruların en geç yapılması gereken tarih 29 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Sınava girmek isteyen adaylar, ilk önce Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği resmi intenet sayfası üzerinden yayımlanan başvuru formunu doldurmalı ve KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç belgesi ile beraber Milli Güvenlik Kurulu sekreterliğine fiziki veya o-posta yoluyla göndermeleri gereklidir.

Milli Güvenlik Kurulu resmi sayfasına ulaşmak için https://www.mgk.gov.tr/ adresine tıklayınız…

Post yoluyla belgelerini göndermek isteyen adaylar için Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği adresi ise; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Konu: 06530 Çankaya – Ankara

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Milli Güvenlik Kurulu Memur AlımıMGKMilli Güvenlik Kurulu Memur Alımı Başvuru TarihiMemur Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan o cani yakalandı!
Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan o cani yakalandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!
Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti!
Meteoroloji uyardı: Uşak'a yoğun kar geliyor!
Meteoroloji uyardı: Uşak'a yoğun kar geliyor!
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu! Başvuru şartları nelerdir?
Milli Güvenlik Kurulu memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları!
Kanunsuz Topraklar dizisinin seti nerede? Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekilecek?
Eşkıya Uğur kimdir? EDHO Uğur ne zaman ölecek, ne zaman diziden ayrılacak?
Kırmızı Oda Fedai Kimdir? Nazlı’nın Eşi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan ölecek mi? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?
2021 yılında gelen zamlar sonrasında en güncel alkol fiyatları
Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?
Ticaret Bakanlığı memur alacağını duyurdu! KPSS sınavı şartı
Survivor Ünlüler 2020 Yarışmacısı Derya Can Kimdir?
2021 üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar başlangıcı 2021
Mutant ve mutasyon geçiren virüs ne demektir?
ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir? Aselsan 2020 personel alım ilanı yayımlandı
TEB ek ücret ya da ek faiz yansıtmadan kredi ve kredi kartı borçlarını 3 ay erteliyor
Menajerimi Ara Merve Kimdir? Almila Ada Kaç Yaşında Sevgilisi Var Mı?
Kardeşlerim dizisinde Erhan karakterini Sabahattin Yakut canlandırıyor
Arıza dizisinde Bergüzar karakteri kimdir? Gerçek amacı nedir?
Kırmızı Kamyon dizisi Bülent Çolak kimdir?
Altın ne kadar oldu? 15 Şubat 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 15 Şubat 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 15 Şubat 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.