Milli Güvenlik Kurulu memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları!

Milli Güvenlik Kurulu Memur Alımı Yapacak! İşte Başvuru Hakkındaki Detaylar!

Milli Güvenlik Kurulu, kendi bünyesine memur alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklama kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde personel açığını kapatmak için 15 adet personel alımı yapılacak. Herkes Milli güvenlik Kurulu’nun yapacağı alımın şartlarını ve detaylarını merakla araştırıyor.

Milli Güvenlik Kurulu personel alımı ile ilgili iş ilanı kısa bir zaman önce yayımlandı. Verilen ilan kapsamında 15 kişilik memur alımı yapılıyor. İşe girecek olan aday ve adaylardan KPSS ve YDS niteliklerini karşılamaları isteniyor.

Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde görevli olarak memurluk yapmak isteyen adaylar, ilk önce belirlenen şartlara uygunluk sağlamak zorundalar. Şartlara uyan adayların gireceği sınavda başarılı olan kişiler, memur olarak Milli Güvenlik Kurulu personeli olma hakkına sahip olacaklar.

Uzman yardımcısı olarak alınacak adaylar, üniversitelerin Sosyal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Hukuk Fakültesinden birisinden mezun olmak zorunda olacak. Mezuniyet şartlarına uygun olan adaylar, giriş sınavına işe alınacak olan adayların 4 katı kadar (60 kişi) adayın girişine izin verilecek.

Milli Güvenlik Kurulu Memur Alım Şartları Neler?

Herkes Milli Güvenlik Kurulu memur alım şartlarının neler olduğunu ve hangi şartların sağlanması gerektiğini araştırıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına çağrılırlar).

Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Milli Güvenlik Kurulu Memur Alımı Giriş Sınavı Tarihi Ne Zaman?

Milli Güvenlik Kurulu memur alım şartları;

Milli Güvenlik Kurulu memur alımı için belirlenen şartlara uygunluk gösteren adaylar, giriş sınavına katılmaya hak kazanacaklar. Giriş sınavına hak kazanan adaylar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği İdare Hizmetleri sınıfında görevlendirilecek olan adaylar, giriş sınavına katılabilecekler.

Giriş sınavı için katılım sayısı alım sayısının 4 katı y ani 60 kişi olarak belirlenmiştir. Sınavda başarılı olan adaylar arasından ilk 15 e giren adaya Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde uzman yardımcılığı görevi verilecektir.

Milli Güvenlik Kurulu Memur Alımı Sınav Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır?

Milli Güvenlik Kurulu memur alımı sınavı için başvuruların en geç yapılması gereken tarih 29 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Sınava girmek isteyen adaylar, ilk önce Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği resmi intenet sayfası üzerinden yayımlanan başvuru formunu doldurmalı ve KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç belgesi ile beraber Milli Güvenlik Kurulu sekreterliğine fiziki veya o-posta yoluyla göndermeleri gereklidir.

Milli Güvenlik Kurulu resmi sayfasına ulaşmak için https://www.mgk.gov.tr/ adresine tıklayınız…

Post yoluyla belgelerini göndermek isteyen adaylar için Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği adresi ise; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Konu: 06530 Çankaya – Ankara