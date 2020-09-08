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Milli Emlak Uzmanı olma şartları nelerdir? Milli emlak uzmanı nasıl olunur?

Milli emlak uzmanı olmanın şartları belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalışan uzmanlık için başvuru yapacak kişiler bazı şartları yerine getirmelidir.

08 Eylül 2020 Salı 17:07
Milli Emlak Uzmanı olma şartları nelerdir? Milli emlak uzmanı nasıl olunur?
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11 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile birlikte milli emlak uzmanı olmak adına gerçekleştirilmesi gereken başvuru yönetmelikleri belli oldu. Milli emlak uzmanı olmak isteyen kişilerin başvuracağı yönetmeliğe göre milli emlak uzmanı hakkında birçok detay açıklandı.

Milli emlak uzmanı nasıl olunur?

Milli emlak dairesi başkanı her ilde bulunmamaktadır. Bu uzmanların bulunmadığı illerde defterdara bağlı olarak çalışan kişilere milli emlak uzmanı denir. Yapılan düzenlemeler ile birlikte milli emlak uzmanı adı altında birçok alan birleştirilmiştir. Muhasebe denetmeni ve uzmanları da emlak uzmanı adı altında değerlendirilmektedir.

Milli emlak uzmanları işe alım süreci

Milli emlak uzmanı olacak kişiler sınav ile alınmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan sınavlar ile alım yapılan milli emlak uzmanlığı için adaylar girdikleri sınavda başarılı olmalıdır. Sınavda başarılı olan adaylar milli emlak uzmanı olarak işe başlayabilecekler.

Milli emlak denetmeni ne iş yapar?

Devlet tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birleştirilen muhasebe uzmanı ve muhasebe denetmeni milli emlak uzmanı adı altında toplanmıştır. Milli emlak denetmeni olan kişiler defterdarlık ve Bakanlıklardaki işlerine bu değişimin ardından yine devam edeceklerdir. İsimleri değişmesine karşı bu kişilerin görev yerlerinde değişiklik yaşanmamıştır. Kişilere verilen yetkiler bu düzenleme ile birlikte biraz farklılaşmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalışma ortamı bulan milli emlak denetmenleri, bazı illerde organize olmak adına denetmen başkanı olarak da görev alabilmektedir. Bu göreve gelmek isteyen kişiler sınava girerek başarılı olmalıdır.

Milli emlak uzmanlığı giriş sınavı 2020

Milli emlak uzmanlığı sınavına girecek olan kişiler sınav başvurularını tam vaktinde yapmak zorundadır. Başvuruları eksik veya gecikmiş olan adaylar sınava girmeye hak kazanamamaktadır.


Yazılı ve sözlü olarak iki sınava girecek olan adaylar için KPSS puanı da önem taşımaktadır. İki sınavda başarı elde eden kişiler Bakanlığın değerlendirmesinin ardından işe başlayabilecekler. İşe başlayacak kişiler Bakanlık tarafından veya Resmi Gazete’de ilan edilecektir.

Yazılı sınavda konular şu şekildedir:

  • İktisat grubu
  • Maliye grubu
  • Hukuk grubu

Sözlü sınavda adayları şu şekilde değerlendirilir:

  • Konuya ait bilgi yeterliliği
  • Kendini ifade etme ve anlatma becerisi
  • Davranış ve liyakat açısından mesleğe uygunluk
  • Özgüven sahibi, ikna kabiliyeti yüksek
  • Genel kültürü yüksek
  • Teknolojiye ayak uydurmayı bilen

Milli emlak uzmanı giriş sınavına katılabilmek için adaylarda aranan şartlar

  • 657 sayılı kanunun 48. Maddesindeki şartlara uygun olmak.
  • 4 yıllık Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme gibi bölümlerden mezun olmuş olmak.
  • 4 yıllık Mimarlık, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri mezunu olmak.
  • KPSS’den baraj puanı geçmiş olmak.
  • 35 yaşından küçük olmak

Sınava başvuru yapacak kişiler Bakanlığın resmi intenet sitesine girerek başvurularını online sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

Sınavda başarılı olan uzmanlardan istenilecek belgeler

  • Görevi yapabilecek akıl yetisine sahip olduğunu kanıtlayan belge
  • Adli sicil kaydı
  • Erkeklerin askerlikle ilişiğinin olmamasına dair belge
  • 4 vesikalık fotoğraf

Milli emlak uzmanı ne iş yapar?

Sınavda başarılı olan kişilerin göreve başlamaları halinde yapacakları görevler aşağıda verilmiştir.

Görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?

  • Devlete ait olan mallarını denetimini sağlamak, bu malların kayıtlarını inceleyerek denetlemek.
  • Devlet mallarını sayma ve devlet malı tespit etmek.
  • Memurlar hakkındaki suçlara yönelik soruşturma yapabilmek.
  • Defterdar ve milli emlak dairesi tarafından istenilenleri yerine getirmek.

Uzmanların görev ve sorumlulukları

  • Bakanlık tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
  • Bakanlığa uygun şekilde projeler üretmek.
  • Mevzuat yenileme çalışmalarında yer almak ve yardımcı olmak.
  • Yurt içi ve yurt dışında yeni çıkan mevzuatları inceleyerek Bakanlığa bu mevzuatlara dair doneler sunmak.
  • Mesleki yayınları takip ederek yeniliklerden haberdar olmak.
  • Uzman yardımcılarına bilgi vermek.

Uzman yardımcılarının sorumlulukları

  • Uzman yardımcıları amirlere bağlıdır.
  • Bulundukları birime her türlü katkı vermelidir.
  • Araştırma, inceleme ve yürütme durumlarında çalışmalıdır.
  • Mesleki yayınlardan haberdar olmak.
  • Uzmanların yanında toplantılarda bulunmalıdır.
  • Verilen görevleri yerine getirmelidir.

Milli emlak uzman memur maaşları 2020

2020 yılında açıklanan milli emlak uzmanı maaşı 5.050 TL’dir. Her yıl zamlanan maaşlarda 3 yılı aşmış kişilerin maaşı 5.500 TL’yi bulmaktadır. Bu maaşı hak etmek için kişinin görevini en az 3 yıldır sürdürüyor olması gerekir.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:07
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