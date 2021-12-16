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Milli Emlak Uzmanı nasıl olunur? Milli Emlak Uzmanı olmak için gereken koşullar nelerdir?

Milli Emlak Uzmanlığı devlet bünyesinde gerçekleşmektedir.Milli Emlak Uzmanı olmak için gereken şartlar araştırılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde olan milli emlak uzmanlığı için hangi koşullar gerekmektedir? Bu haberimizde Milli Emlak Uzmanlığı ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Milli Emlak uzmanı olmak için gereken şartlar...

16 Aralık 2021 Perşembe 08:04
Milli Emlak Uzmanı nasıl olunur? Milli Emlak Uzmanı olmak için gereken koşullar nelerdir?
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Milli emlak uzmanları devlet bünyesinde çalışmaktadır.  Bu kapsamda devlet bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar Milli emlak uzmanlığı için gereken şartları  araştırmaktadır. Milli Emlak uzmanı nasıl olunur?

Milli emlak uzmanlığı

Milli Emlak uzmanlığı  Devlet Emlak İdaresi'nde çalışan ve görev yapan muhasebe ve ekspertiz unvanlarına sahip memurlardır. Belirlenen şart ve koşulları karşılayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı illerin Devlet Emlak Müdürlüğü'ne atanmış ve uzman kadrosunda görev almaya başlamıştır. 2021 yılında işe alım sürecini, hak ve sorumluluklarını, meslek alanlarının kapsamını öğrenmek istiyorum. Birçok unvan, ulusal gayrimenkul uzmanları adı altında birleştirildi. Muhasebe uzmanları ve muhasebe denetçileri unvanları dahil tüm unvanlar muhasebe uzmanları adına kanunla birleştirildi.Ulusal gayrimenkul uzmanlarının sorumlulukları ;ulusal emlak ofisi müdürünün liderliğinde, ulusal emlak ofisi müdürünün bulunmadığı illerde mali direktörün liderliğinde çalışmaktadırlar.

Milli emlak uzmanı olmak için gereken şartlar

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarla,

Bakanlığın kadro ve ihtiyaçlarına göre;

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya eşdeğeri Yükseköğretim Komisyonu tarafından kabul edilen Türk veya yabancı eğitim kurumları,

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri ve İletişim Fakültesi'nden veya Yükseköğretim Komisyonu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarından mezun olmak gerekir

Son başvuru tarihi itibariyle yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türüne göre süresi dolmamış minimum KPSS puanının alınmış olması,

Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü 35 yaşında olmamaları gerekmektedir.

Milli emlak uzmanının görevleri

Milli emlak müfettişi olan memurlar, Maliye Bakanlığı ve bakanlıklarda herhangi bir değişiklik olmaksızın görevlerine devam edecekler. İsimleri değişti ama sorumlulukları değişmedi. Sadece memurlara tanınan yetkiler değişmiştir. Uzman ve uzman yardımcısı olarak göreve başlayacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Maliye Bakanı veya Milli Emlak Dairesi başkanı tarafından onaylanan iş planı çerçevesinde, milli gayrimenkuller ile il ve ilçe devlet mülkiyetindeki mülklere ilişkin işlemlerin kanuna uygun olup olmadığını kontrol etmek, çeşitli kayıt ve belgeleri incelemek Ulusal gayrimenkul ve devlete ait mülklerle ilgili çeşitli denetimler gerçekleştirmek, Kanuna uygun olarak istatistik toplamak ve çeşitli mal varlıklarını belirlemek, memurları mevzuat çerçevesinde sorgulamak gibi görev ve yetkileri vardır. Devlet memurlarını suçlarından dolayı kovuşturmaya dair soruşturma yapmak ve Maliye Bakanı veya Devlet Emlak Dairesi başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek gibi işleri vardır.

Milli emlak uzmanlığı sınavı

Mesleki sınava başvuran kişinin herhangi bir nedenle başvuru formunu zamanında teslim etmemesi nedeniyle başvurunun zamanında postalanması gerekir ve olası gecikme nedeniyle zamanında teslim edilmeyen başvuru geçersiz sayılacaktır.

Adaylar için 2 aşamadan oluşan giriş sınavları yapılacaktır. Hesaplama hem yazılı hem de sözlü sınavlarda geçerli KPSS puanlarına göre yapılacaktır.

Adayların giriş sınavı tarihi, Resmi gazete ve Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde en az 30 gün önce duyurulacağından, adayların sınavı kaçırmamaları için resmi gazetede yer alan duyuruya uymaları gerekmektedir. Mesleki giriş sınavına başvuranların sayısı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir, sınava girecekler ancak belirlenen meslek personeli sayısının 20 katını geçemezler.

Yazılı sınavda sorulacak konular şu şekildedir;

İktisat Grubu

Maliye Grubu

Hukuk Grubu

Muhasebe Grubu

Sözlü sınavda ise sorulacak konular şu şekildedir;

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında kurul tarafından adaylar ayrı ayrı değerlendirilir.

Yeterliliği geçip sınavda başarılı sonuç alamayan kişiler ya da geçerli mazeretler nedeniyle sınava giremeyen kişilere 1 sene içerisinde yeniden sınava girme hakkı verilir.

Uzmanlardan istenilen belgeler

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyan

Adli sicil kaydı yazılı beyanı

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan

4 adet vesikalık fotoğraf

  • Sınav sonucu bildirildikten sonra 15 gün içerisinde Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü’ne bu belgelerin teslime edilmesi gerekir.

Milli emlak uzmanı ne kadar maaş alıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda göreve başlayacak olan milli emlak eksper yardımcısı maaşı ile milli emlak müdürü maaşı arasında fark var. 2020'de maaş yaklaşık 5.050  TL iken ; Sektörü 3 yılda bitirmiş bir gayrimenkul eksperinin maaşı 2020 yılında 5 bin 500 lira olacak. Geçen yıl ortalama maaş bu şekildeydi.Öte yandan, 2021 yılında yerli gayrimenkul eksperlerinin ortalama maaşı 5.000 TL ile 5.100 TL arasında, sektöre yeni başlayan yerli gayrimenkul eksper yardımcılarının ise 2021 yılında böyle olacak. Ulusal bir emlak yöneticisinin maaşı 7.000 TL  ile 10 bin TL  arasındadır. Bu rakamlar tahmini olmasının yanı sıra  yıl ve tarife seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir.


Son Güncelleme: 16.12.2021 08:04
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