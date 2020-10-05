Milli Eğitim Bakanlığı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu işlemleri

Pandemi nedeniyle eğitimde uzaktan eğitim sistemine geçildi. Yeni eğitim öğretim döneminde de aynı sistemin devam etmesine karar verilirken, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için birçok kampanya düzenlendi.

Bu kampanyaların başında bedava intenet ve hediye tablet verilmesi geliyor. GSM operatörleri ile yapılan anlaşma kapsamında MEB öğrencilere bedava intenet hakkı vermişti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da kampanyaya destek vermek adına yardım kampanyası başlattı ve kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet verilmesi sağlanacak.

Söz konusu kampanya büyük ilgi görürken, binlerce vatandaşlar Acun Ilıcalı’nın başlattığı kampanyaya dahil oldu. Acun Ilıcalı kampanya kapsamında yardıma muhtaç öğrencilere bilgisayar, tablet ve ihtiyaç duyulan araç gereçlerin alınmasını sağlayacak.

Haydi Şimdi Kampanyası ne kadar, kaç TL toplandı?

Acun Ilıcalı TV 8 ekranların yaptığı yayında birçok isim tarafından yardım toplanırken, SMS ile bağış da yapıldı. Gecenin sonunda Ilıcalı toplam 7.5 milyon TL toplandığını açıkladı. Söz konusu rakama SMS’lerin dahil olmadığını da aktaran Ilıcalı öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini de duyurmuştu.

Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyasına nasıl ve nerede başvuru yapılır?

Acun Ilıcalı’nın başlattığı kampanyaya nasıl başvuru yapılacağı da merak konusu oldu. Söz konusu yardım MEB tarafından yardıma ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılacak. Konuyla ilgili MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Ziya Selçuk açıklamasında şu sözlere yer vermişti;

“Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB’in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay’ın bir çalışması olacak.

Bizim derdimiz bütün Türkiye’yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay’ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.”.

Bilgisayarlar 3 bin TL değerinde

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın başlattığı kampanya kapsamında verilecek olan bilgisayarların 3 bin TL değerinde olacağı bildirildi. Acun Ilıcalı’nın başlattığı kampanyanın dağıtım aşamasını MEB tarafından gerçekleştirilecek.

Baykar tablet yardımı nasıl alınır?

Bir başka tablet yardımında bulunan kuruluşta Baykar oldu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar açıklamasında “Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı”

Söz konusu yardımların tamamı MEB bünyesinde toplandıktan sonra yardıma muhtaç öğrencilere ulaştırılacak. Yardımların ne zaman yapılacağıyla ilgili ile henüz bir tarih açıklanmadı.

MSB’den ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet

Birçok kurum ve kuruluş tarafından yapılan yardımlara MSB’de katıldı. MSB’den yapılan açıklamada öğrencilere destek olmak amacıyla Hulusi Akar’ın talimatıyla 3000 adet tabletin gençlere verileceği duyuruldu.