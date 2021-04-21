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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitimden, sınavlara kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:19
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitimden, sınavlara kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

'Verilere göre karar veriyoruz'

Yaşanan korona virüs pandemi süreci boyunca bilim kurulunun yol haritasına göre karar aldıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelen istatistiklere göre okullarda yüz yüze yada uzaktan eğitime devam etme kararları aldıklarını ifade etti. Bilim insanları okullar açılabilir dediklerinde okulları açtıklarını söyleyen Selçuk, öğrencilerin bir dönemde 3 sınavı, performans çalışması ve ödevi olduklarını ancak bu süreçte sadece bir sınav notu olmasını istediklerini bir kez daha vurguladı.

'Müfredat döngüsü 5-6 sene sürecek'

 

Lise kademesinde uygulanan müfredat ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk,bunun 5-6 sene sürecek bir döngü olduğunu vurguladı.Selçuk, eğer bu süreçte çocuğu zorlayan bir ortam yoksa öğrencilerin yüzde 90'ının canlı dersleri tamamen bırakacakları için en azından bir sınav notu olsun istediklerini belirtti.

'Köy okullarını uzun süre yüz yüze eğitim için açık tuttuk'

Köy okullarının uzun süre yüz yüze eğitim için açık tutulduğunu söyleyen Bakan Selçuk, bu okullarda 5 gün yüz yüze eğitim verildiğini, ayrıca lgs ve yks sınavlarına girecek olan 8. ve 12.sınıflar için yüz yüze eğitimin devam ettiğini sözlerine ekledi.

 

 

 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:19
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Ziya SelçukBakan Selçuk
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