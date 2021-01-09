Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk megakent İstanbul'da görev yapan öğretmen sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ülke genelinde sayıları 1 milyona yaklaşan öğretmen sayıları ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. .

Mecliste milletvekili tarafından verilen bir soru önergesine cevap veren Bakan Selçuk, önergeye cevap olarak megakent İstanbul'da ki öğretmen sayısını açıkladı.

İstanbul'da 131 bin 641 öğretmen bulunuyor

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Bakan Selçuk önergeye karşılık yapmış olduğu açıklamada İstanbul'da devlet okullarında görev yapan kadrolu öğretmen sayısının 96 bin 345, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 7 bin 173 olduğu , okul müdürü sayısının ise 8 bin 581 olduğui bilgisini paylaştı. Selçuk, İstanbul'da 3 bin 663 özel okul olduğunu bu okullarda da 35 bini aşkın öğretmenin görev yaptığını ifade ettti.

Ayrıca Bakan Selçuk, İstanbul Valiliği'nce ilde 159 özel eğitim uygulama okulu bulunduğunu bu okullarda 40 farklı dalda 2 bin öğretmen ve 1976 ücretli öğretmen ile 10 bin 430 özel gereksinimli öğrenciye eğitim verildiği bilgisini paylaştı.