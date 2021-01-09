İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk megakent İstanbul'da görev yapan öğretmen sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mecliste kendisine verilen soru önergesine cevap olarak megakent İstanbul'da görev yapan öğretmen sayısını açıkladı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 11:56
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk megakent İstanbul'da görev yapan öğretmen sayısını açıkladı
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ülke genelinde sayıları 1 milyona yaklaşan öğretmen sayıları ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. .

Mecliste milletvekili tarafından verilen bir soru önergesine cevap veren Bakan Selçuk, önergeye cevap olarak megakent İstanbul'da ki öğretmen sayısını açıkladı.

İstanbul'da 131 bin 641 öğretmen bulunuyor

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Bakan Selçuk önergeye karşılık yapmış olduğu açıklamada İstanbul'da devlet okullarında görev yapan kadrolu öğretmen sayısının 96 bin 345, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 7 bin 173 olduğu , okul müdürü sayısının ise 8 bin 581 olduğui bilgisini paylaştı. Selçuk, İstanbul'da 3 bin 663 özel okul olduğunu bu okullarda da 35 bini aşkın öğretmenin görev yaptığını ifade ettti.

Ayrıca Bakan Selçuk, İstanbul Valiliği'nce ilde 159 özel eğitim uygulama okulu bulunduğunu bu okullarda 40 farklı dalda 2 bin öğretmen ve 1976 ücretli öğretmen ile 10 bin 430 özel gereksinimli öğrenciye eğitim verildiği bilgisini paylaştı.

 

 

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 11:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebZiya Selçuköğretmen Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM 12 Ocak –13 Ocak 2021 tarihlerinde geçerli indirimli ürünler!
BİM 12 Ocak –13 Ocak 2021 tarihlerinde geçerli indirimli ürünler!
Karabük'te ters yönde ilerleyen minibüs sürücüsüne 1.339 TL ceza kesildi
Karabük'te ters yönde ilerleyen minibüs sürücüsüne 1.339 TL ceza kesildi
Ferizli'de 18 yaşındaki genç amcasının katili oldu!
Ferizli'de 18 yaşındaki genç amcasının katili oldu!
İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler
İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler
Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü
Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü
Burger King 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi!
Burger King 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi!

Popüler Haberler

En uygun kredi veren bankalar listesi 9 Ocak 2021 Cumartesi
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 9 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Rüyada fındık ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Turkcell bayilik açma şartları ve detayları
Diş teli devlette ne kadara takılır? 18 Yaş altı diş teli fiyatları 2021
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Ocak 2021 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Bankalardan kredi alınmadığında nereden kredi alınabilir?
Rüyada hamile görmek görmek neye işaret eder? Rüyada hamile görmenin anlamları ve yorumları
9 Ocak 2021 Cumartesi Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Kanalların yayın akışları 25 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Bankalar kredi yapılandırması yapmak zorunda mı?
Elazığ İl Özel İdaresi personel alımı başvuruları devam ediyor!
Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2019 Salı - Astrolojik falınız gündelik yaşamınız için neler söylüyor?
32 Günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi
Süt parası nasıl çekilir? 2021 Çoçuk süt parası nereden, nasıl alınır?
Seksenler Gülden kimdir? Ayşe Tolga biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.