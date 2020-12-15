Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim genelgesi

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle geçtiğimiz haftalarda kapatılan okul öncesi eğitim kurumlarının tekrardan yüz yüze eğitime başlmasına onay kabine toplantısında dün gece çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşında ana sınıfları hariç olmak üzere anaokulları 15 Aralık tarihinden itibaren gerekli korona virüs tedbirlerini almak şartıyla yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

Bu açıklamadan sonra bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ana sınıflarının yüz yüze eğitimi ile ilgili olarak genelgeyi imzalayıp, 81 İl Valiliğine gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk göndermiş olduğu genelgede velilerin talebine bağlı olara resmi ve özel anaokulları ile Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarının yüz yüze eğitime gerekli tedbirleri aldıktan sonra geçebileceklerini duyurdu.