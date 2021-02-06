İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Milletvekili maaşları ne kadardır? Şubat 2021

Okurlarımız tarafından merak edilen Milletvekili maaşları ne kadardır? hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Milletvekili maaşları ne kadardır? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 6 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 19:15
Milletvekili maaşları ne kadardır? Şubat 2021
Takip Et:

2020 yılında milletvekili maaşları asgari ücretin tam 11 katıdır. Avrupa ülkelerine bakıldığında bu fark ülkemizde oldukça fazladır. Avrupa’da en yüksek milletvekili maaşı veren ülke İtalya’dır. Milletvekilleri ülkede halkın temsilcisi olup halk ve devlet arasında bağlantı sağlamaktadır.

Milletvekilleri kimlerdir?

Milletvekili ülkemizde halkı temsil eden kişilerdir. Ülkemizde 81 il bulunmakta ve bu iller için 600 tane milletvekili bulunmaktadır.

Milletvekillerinin taşımaları gereken özellikler?

Milletvekilleri halkın, toplumun ve devletin çıkarlarını ön planda tutmalıdır.

Rüşvet ve yüz kızartıcı herhangi bir suçun olmaması gerekmektedir.

Devletin bütünlüğü ve vatandaşın çıkarları doğrultusunda hareket edilmelidir.

Vatandaş ile iç içe olunmalı ve buna göre hareket edilmelidir.

TBMM’de seçilen yurttaş olarak bulundukları bölgede hizmet vermelidir.

Vatandaşın istekleri, beklentileri ve ihtiyaçlarına göre hareket etmelidir.

Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?

Ülkemizde milletvekili olunması için istenen şartlar şunlardır;

  • T. C. Vatandaşı olunmalı,
  • 18 yaşından büyük olunmalı,
  • En az ilköğretim mezunu olunmalı,
  • Askerlik engelinin olmaması,
  • Taksirli suçların dışında 1 yıl ve üstü hapis cezası alınmaması,
  • Kaçakçılık, devlet sırrını izahat, hükümet düşürme ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçların olmaması gerekmektedir.

Milletvekillerinin emek verme saatleri nasıldır?

Milletvekillerinin herhangi bir mesai saati bulunmaz. Gece gündüz ayrımı yapılmaksızın görev yapmaktadırlar. Ayrıca mecliste aralıksız birkaç gün görüşme yapılabilir ve bu gibi durumlarda mesai durumu söz konusu değildir.

Milletvekili maaşlarının hesaplamaları hangi kanunda açıklanmaktadır?

5510 sayılı 43. Maddesine göre yapılan zamlar sonucunda milletvekili maaşlarının hesaplanması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakan ve milletvekillerinin emekli olmaları durumunda alacakları maaş kanunca belirtilmiştir.

Milletvekili maaşları ne kadar artış göstermiştir?

Geçen yıl milletvekili maaşı 22.500 TL iken 2020 yılında yapılan Ocak zammı ile 25.000 TL olmuştur.

Bakan maaşları ne kadar belirlenmiştir?

2020 yılı Ocak ayı zammıyla birlikte bakan maaşları 17.500 TL olmuştur.

Cumhurbaşkanı maaş ne kadar?

Cumhurbaşkanı maaşı 2020 yılında 81.020 TL olarak açıklandı.

Milletvekilleri nasıl emekli olur?

Milletvekilleri etken olarak en az 2 yıl süre görev yapmaları halinde borçlanma yoluyla emekli olabilirler. 5.600 prim gününü tamamlayan milletvekilleri belirlenen yaş sınırını tamamlamaları halinde emekli olabilir. Milletvekillerinin emekli maaşı Cumhurbaşkanı emekli maaşının %45’i olarak belirlenmiştir.

Emekli milletvekili maaşları ne kadar?

2019 yılında emekli milletvekilleri 13.410 TL maaş alıyordu. Buna göre geçen sene Cumhurbaşkanı emekli maaşı 32.500 TL’dir. 2020 yılında ise emekli milletvekili maaşı 15.000 TL olarak açıklanmıştır.

2020 zamlı milletvekili maaşları ne kadar?

2020 yılında yapılan zamla birlikte milletvekili maaşları 25 TL olarak belirlenmiştir. Ancak milletvekilleri için belirlenen zam oranı 4+4 ve 3+3 olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 06.02.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZamMaaşMilletvekili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini polise ihbar etti!
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini polise ihbar etti!
Aydın'da yaşanan olayda tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşunladı
Aydın'da yaşanan olayda tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşunladı
Napolyon dönemine ait paralar İstanbul Havalimanı’nda yakalandı!
Napolyon dönemine ait paralar İstanbul Havalimanı’nda yakalandı!
78 yaşındaki yatalak hasta, yangında can verdi
78 yaşındaki yatalak hasta, yangında can verdi
Antalya’da ilginç olay! Annesini balkona kilitledi
Antalya’da ilginç olay! Annesini balkona kilitledi

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ne? Sevcan Yaşar oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
Milletvekili maaşları ne kadardır? Şubat 2021
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru kimdir?
Sen Çal Kapımı Efe karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru kimdir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizi oyuncusu Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Elif (Zümre Meğreli) kimdir?
31 Aralık Perşembe 2020 resmi tatil mi?
2020 Lise/Ön Lisans/Lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav sorusu konuları ve sınav tarihi
2021 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?
2021 MEB Mazerete Bağlı Yer Değiştirme takvimi yayınlandı mı?
En güzel 2021 yeni yıl kutlama tebrik mesajları
İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı için nelere dikkat edilmelidir?
BFF nedir, ne demek? Best Friend Forever türkçe anlamı nedir?
Fenerbahçe Galatasaray maçında seyirci var mıydı? FB GS maçı öncesi Fatih Terim'den küfür ve seyirci açıklaması
Roku Smart TV nedir, nasıl kullanılır?
Şubat 2021 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.