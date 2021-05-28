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Milletvekili maaşları ne kadar oldu? Mayıs 2021

Gündemde büyük yankı uyandıran Milletvekili maaşları ne kadar oldu? ile ilgili olarak merak edilen 28 Mayıs 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Milletvekili maaşları ne kadar oldu? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 28 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

28 Mayıs 2021 Cuma 15:25
Milletvekili maaşları ne kadar oldu? Mayıs 2021
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2020 yılında milletvekili maaşları asgari ücretin tam 11 katıdır. Avrupa ülkelerine bakıldığında bu fark ülkemizde oldukça fazladır. Avrupa’da en yüksek milletvekili maaşı veren ülke İtalya’dır. Milletvekilleri ülkede halkın temsilcisi olup halk ve devlet arasında bağlantı sağlamaktadır.

Milletvekilleri kimlerdir?

Milletvekili ülkemizde halkı temsil eden kişilerdir. Ülkemizde 81 il bulunmakta ve bu iller için 600 tane milletvekili bulunmaktadır.

Milletvekillerinin taşımaları gereken özellikler?

Milletvekilleri halkın, toplumun ve devletin çıkarlarını ön planda tutmalıdır.

Rüşvet ve yüz kızartıcı herhangi bir suçun olmaması gerekmektedir.

Devletin bütünlüğü ve vatandaşın çıkarları doğrultusunda hareket edilmelidir.

Vatandaş ile iç içe olunmalı ve buna göre hareket edilmelidir.

TBMM’de seçilen yurttaş olarak bulundukları bölgede hizmet vermelidir.

Vatandaşın istekleri, beklentileri ve ihtiyaçlarına göre hareket etmelidir.

Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?

Ülkemizde milletvekili olunması için istenen şartlar şunlardır;

  • T. C. Vatandaşı olunmalı,
  • 18 yaşından büyük olunmalı,
  • En az ilköğretim mezunu olunmalı,
  • Askerlik engelinin olmaması,
  • Taksirli suçların dışında 1 yıl ve üstü hapis cezası alınmaması,
  • Kaçakçılık, devlet sırrını izahat, hükümet düşürme ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçların olmaması gerekmektedir.

Milletvekillerinin emek verme saatleri nasıldır?

Milletvekillerinin herhangi bir mesai saati bulunmaz. Gece gündüz ayrımı yapılmaksızın görev yapmaktadırlar. Ayrıca mecliste aralıksız birkaç gün görüşme yapılabilir ve bu gibi durumlarda mesai durumu söz konusu değildir.

Milletvekili maaşlarının hesaplamaları hangi kanunda açıklanmaktadır?

5510 sayılı 43. Maddesine göre yapılan zamlar sonucunda milletvekili maaşlarının hesaplanması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakan ve milletvekillerinin emekli olmaları durumunda alacakları maaş kanunca belirtilmiştir.

Milletvekili maaşları ne kadar artış göstermiştir?

Geçen yıl milletvekili maaşı 22.500 TL iken 2020 yılında yapılan Ocak zammı ile 25.000 TL olmuştur.

Bakan maaşları ne kadar belirlenmiştir?

2020 yılı Ocak ayı zammıyla birlikte bakan maaşları 17.500 TL olmuştur.

Cumhurbaşkanı maaş ne kadar?

Cumhurbaşkanı maaşı 2020 yılında 81.020 TL olarak açıklandı.

Milletvekilleri nasıl emekli olur?

Milletvekilleri etken olarak en az 2 yıl süre görev yapmaları halinde borçlanma yoluyla emekli olabilirler. 5.600 prim gününü tamamlayan milletvekilleri belirlenen yaş sınırını tamamlamaları halinde emekli olabilir. Milletvekillerinin emekli maaşı Cumhurbaşkanı emekli maaşının %45’i olarak belirlenmiştir.

Emekli milletvekili maaşları ne kadar?

2019 yılında emekli milletvekilleri 13.410 TL maaş alıyordu. Buna göre geçen sene Cumhurbaşkanı emekli maaşı 32.500 TL’dir. 2020 yılında ise emekli milletvekili maaşı 15.000 TL olarak açıklanmıştır.

2020 zamlı milletvekili maaşları ne kadar?

2020 yılında yapılan zamla birlikte milletvekili maaşları 25 TL olarak belirlenmiştir. Ancak milletvekilleri için belirlenen zam oranı 4+4 ve 3+3 olarak belirlenmiştir.


Son Güncelleme: 28.05.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
ZamMaaşMilletvekili
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