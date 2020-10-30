İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Milletvekili maaşları ne kadar? Ekim 2020 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?

Milletvekili maaşları ne kadar? Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir? haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 30 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

30 Ekim 2020 Cuma 15:08
Milletvekili maaşları ne kadar? Ekim 2020 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?
Takip Et:

2020 yılında milletvekili maaşları asgari ücretin tam 11 katıdır. Avrupa ülkelerine bakıldığında bu fark ülkemizde oldukça fazladır. Avrupa’da en yüksek milletvekili maaşı veren ülke İtalya’dır. Milletvekilleri ülkede halkın temsilcisi olup halk ve devlet arasında bağlantı sağlamaktadır.

Milletvekilleri kimlerdir?

Milletvekili ülkemizde halkı temsil eden kişilerdir. Ülkemizde 81 il bulunmakta ve bu iller için 600 tane milletvekili bulunmaktadır.

Milletvekillerinin taşımaları gereken özellikler?

Milletvekilleri halkın, toplumun ve devletin çıkarlarını ön planda tutmalıdır.

Rüşvet ve yüz kızartıcı herhangi bir suçun olmaması gerekmektedir.

Devletin bütünlüğü ve vatandaşın çıkarları doğrultusunda hareket edilmelidir.

Vatandaş ile iç içe olunmalı ve buna göre hareket edilmelidir.

TBMM’de seçilen yurttaş olarak bulundukları bölgede hizmet vermelidir.

Vatandaşın istekleri, beklentileri ve ihtiyaçlarına göre hareket etmelidir.

Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?


Ülkemizde milletvekili olunması için istenen şartlar şunlardır;

  • T. C. Vatandaşı olunmalı,
  • 18 yaşından büyük olunmalı,
  • En az ilköğretim mezunu olunmalı,
  • Askerlik engelinin olmaması,
  • Taksirli suçların dışında 1 yıl ve üstü hapis cezası alınmaması,
  • Kaçakçılık, devlet sırrını izahat, hükümet düşürme ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçların olmaması gerekmektedir.

Milletvekillerinin emek verme saatleri nasıldır?

Milletvekillerinin herhangi bir mesai saati bulunmaz. Gece gündüz ayrımı yapılmaksızın görev yapmaktadırlar. Ayrıca mecliste aralıksız birkaç gün görüşme yapılabilir ve bu gibi durumlarda mesai durumu söz konusu değildir.

Milletvekili maaşlarının hesaplamaları hangi kanunda açıklanmaktadır?

5510 sayılı 43. Maddesine göre yapılan zamlar sonucunda milletvekili maaşlarının hesaplanması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakan ve milletvekillerinin emekli olmaları durumunda alacakları maaş kanunca belirtilmiştir.

Milletvekili maaşları ne kadar artış göstermiştir?

Geçen yıl milletvekili maaşı 22.500 TL iken 2020 yılında yapılan Ocak zammı ile 25.000 TL olmuştur.

Bakan maaşları ne kadar belirlenmiştir?

2020 yılı Ocak ayı zammıyla birlikte bakan maaşları 17.500 TL olmuştur.

Cumhurbaşkanı maaş ne kadar?

Cumhurbaşkanı maaşı 2020 yılında 81.020 TL olarak açıklandı.

Milletvekilleri nasıl emekli olur?

Milletvekilleri etken olarak en az 2 yıl süre görev yapmaları halinde borçlanma yoluyla emekli olabilirler. 5.600 prim gününü tamamlayan milletvekilleri belirlenen yaş sınırını tamamlamaları halinde emekli olabilir. Milletvekillerinin emekli maaşı Cumhurbaşkanı emekli maaşının %45’i olarak belirlenmiştir.

Emekli milletvekili maaşları ne kadar?

2019 yılında emekli milletvekilleri 13.410 TL maaş alıyordu. Buna göre geçen sene Cumhurbaşkanı emekli maaşı 32.500 TL’dir. 2020 yılında ise emekli milletvekili maaşı 15.000 TL olarak açıklanmıştır.

2020 zamlı milletvekili maaşları ne kadar?

2020 yılında yapılan zamla birlikte milletvekili maaşları 25 TL olarak belirlenmiştir. Ancak milletvekilleri için belirlenen zam oranı 4+4 ve 3+3 olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 30.10.2020 15:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZamMaaşMilletvekili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı

Popüler Haberler

Aile Bakanlığı başvuru yapan vatandaşlara 1460 TL yardım vereceğini açıkladı!
31 Ekim 2020 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 31 Ekim 2020 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Deprem nedeniyle yayınlanmıyacak programlar hangileri? Gönül Dağı ve İbo Show, neden yok?
Gönül Dağı reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GS Ankaragücü maçında Belhanda neden yok, cezalı mı?
Gönül Dağı dizisi Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Çocukluk Nene kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş kimdir?
Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçının günü ve saati belli oldu
İstanbul Valiliği 50 Bin Kişiye 300 Bin gıda kolisi yardımı dağıtılacak
Türk Telekom'dan kampanya şenliği 10GB Bedava İntenet
The Taste Türkiye final mi yapacak? neden final yapıyor? Yarışma yeni sezonda devam edecek mi?
Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak? Formatı ve yarışmacıları kim olacak?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut (Armağan Oğuz) kimdir?
Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk'ün hayatı!
E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?
Zümrüdüanka dizisi Cihan karakterini kim canlandırıyor? İsmail Hacıoğlu kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.