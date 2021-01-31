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Mili Savunma Bakanlığı yeni askerlik düzenlemesi teklifinde neler bulunuyor? Uzman erbaş ve subaylar için hangi değişiklikler olacak?

Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik düzenlemesi teklifinde neler bulunuyor sorusu merak ediliyordu. Binlerce kişi uzman erbaş ve subaylar için hangi değişiklikler olacak sorusunu araştırıyor.

31 Ocak 2021 Pazar 13:32
Mili Savunma Bakanlığı yeni askerlik düzenlemesi teklifinde neler bulunuyor? Uzman erbaş ve subaylar için hangi değişiklikler olacak?
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Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellerden daha etkin faydalanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsayan yeni yasa (Personel Kanunu) Savunma Komisyonu tarafından kabul edildi.

Yeni yasa kapsamında görevli personellerin tecrübelerinden daha fazla yararlanmak, personellerin özlük haklarının iyileştirilmesi gibi maddeler yer alıyor. Teklife göre yasaya göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi almış misafir askeri personellere de aynı alanda eğitim alanlara olduğu gibi ödeme yapılacak. Uzman erbaşların tecrübelerinden daha fazla yararlanmak için ise emeklilik yaş sınırı 54 olacak.

Uzman erbaşlar gerekli görüldüğü durumlarda en genç yaşlardan başlayarak 60 yaş sınırına kadar orduya alınacak. Ayrıca zorlu koşullarda çalışmış ve emeklilik hakkı kazanmak için son dönem görevlerini memur olarak geçiren uzman erbaşlarında da aynı maaşı almalarına karar verildi. Öte yandan askeri kantinlerin elektrik, su ve diğer giderleri genel bütçe tarafından verilecek.

Yeni düzenlemede Subayları ilgilendiren değişiklerde bulunuyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapan ancak daha önce istenen sağlık ve diğer şartlara uygun olmayan kişiler görevden alınacak. Aynı şekilde astsubayların da göreve başlamadan önce uyması gereken şartlara uygun olması gerekecek. Bunların yanı sıra hukuk sınıfı subayları arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek.



Son Güncelleme: 31.01.2021 13:32
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Anahtar Kelimeler:
AskerTSKYasaDüzenleme
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