Migroskop dergisinde 7-20 Ocak tarihleri arası indirim ve fırsatlar

Migros marketlerde bu ay olacak indirimleri açıkladığı migroskop dergisi yayımlandı. 7-21 Ocak tarihleri arasında olacak indirimlerin yer aldığı dergide ekstra fırsatlarda yer almaktadır.

Migroskop dergisinde bulunan fırsatlar

Migroskop dergisinde indirimlere ek olarak 60 TL ve üzeri alışverişlerinizde belirtilen tarihlerde ek fırsatlar sunulmaktadır. 60 TL ve üzeri alışveriş yapanlar 8-9 Ocak tarihlerinde Polonez Kasap Sucuk 300 g 12 TL'den, Sofia Premium Mutfak Havlu 8'li 12 TL'de satışa sunulacaktır.

10-11 Ocak tarihlerinde 60 TL üzeri alışveriş yapanlara Coca Cola çeşitleri/ Fanta Portakal/ Sprite Limon 9x250 ml 12 TL'den, Persil yüksek performans kötü kokulara karşı etkili 16 yıkama 12 TL'den satılacaktır.

12-13 Ocak tarihleri arası 60 TL ve üzeri alışveriş yapanlara Paşabahçe Arya çay seti 130 cc 12 parça 9 TL'den, Ahşap 6'lı elbise saksısı 9 TL'den satışa sunulacaktır.

14 Ocak tarihinde 60 TL ve üzeri alışveriş yapanlara Uzman Kasap Tekirdağ köfte kg 15 TL'den, Yeşil kozon tam yağlı taze eritme peyniri 1 kg 15 TL'den satılacaktır.

15 Ocak tarihinde 60 TL ve üzeri alışveriş yapanlara Poşetli Piliç kg 3 TL'den, Onur böreklik lor peyniri kg 3 TL'den satışa sunulacaktır.

16-17 ve 18 Ocak tarihlerinde 60 TL ve üzeri alışveriş yapanlara Kırlangıç riviera zeytinyağı 1 lt 12 TL'den, parex mikrofiber bez 8'li ekonomik paket 12 TL'den satılacaktır.

19-20 Ocak tarihlerinde Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kg 15 TL'den, Nescafe gold ekonomik paket 150 g 15 TL'den satışa sunulacaktır.

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