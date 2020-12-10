Migros yılbaşı sepet içerikleri ve 2021 güncel fiyatları

2020 yılının sonuna gelirken birçok markette yılbaşına özel kampanyalar hazırlandı. Her yıl olduğu gibi 2020 yılının sonunda da yılbaşı sepetleri satışa sunulacak. Migros yılbaşı özel sepetini duyurdu.

Migros 2021 yılbaşı özel sepetinde %50’ye varan indirimler yapıldı. Migros 5M Migros mağazalarında ve Migros Sanal marketlerde satışa sunulan yılbaşı sepetinin içerisindeki ürünler sepette çok daha uygun fiyata satılıyor. Migros 2021 yılında iki farklı yılbaşı sepeti hazırladı. İlk sepet 84,90 TL’den ikinci sepet ise 124,90 TL’den satışa sunuluyor. Yılbaşı sepetlerinin içeriği ise şu şekilde;

Butik Sepet 124,90 TL

Tadım Festival 180 g,

Ruffles Originals Süper Boy 107 g,

Doritos Taco Alle Boy 68 g,

Lay's Fırından Haşhaşlı 96 g

Tadım İşlenmiş Yer Fıstığı 200 g ,

Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 g,

Nescafe 301 Arada 17.5 g15'li

Nescafe Classic Crema 95 g,

McVitles Karamelli Bisküvi 120 g,

Godiva Masterpleces Karanel Tablet 86 g

Godiva Antep Fıstıklı Karamelli Sütlü Çikolata Kare 60 g,

Oreo Bisküvi 95 g,

Kent Olips Mini Mints Nane Aromalı 12.5 g

Toblerone Sütlü 100 g,

Nestle Damak İnci Antep Fıstıklı Beyaz Çikolata 65 g

Papla Decor Desenli Peçete 20'li,

Coca-Cola Şekersiz1 l Pet,

Sctweppes Zero Tonk Tonk 1 lt

Cappy Karışık Meyve Nektarı 1 lt

San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 ml,

Red Bull Winter Editlon 250 ml

Fruko Cool Lime Misket Limon Aromalı Gazoz 1 lt

Red Bull Enerji İçeceği 250 ml

Lipton Ice Tea Şeftali Pet 1 lt

Klasik Kutu 84,90 TL

Çerazza Popcon Alle Boy 72 g

Ruffles Originals Süper Boy 107 g

Tadım Klasik 180 g

Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 g

Kocatape 1949 Türk Kahvesi 100 g

Nescafe 3ül Arada 17.5 gx15'li

Lipton Doğu Karadeniz Bardak Poşet Çay 25'li 50 g

Ülker İkramlık Mini All Star Karma Paket 91 g,

Oreo Bisküvi 38 g,

Haribo Altın Ayıcık Poşet 80 g,

Ülker Napoliten 33 g

Ülker Bitter Kare Çikolata %60 Kakaolu 60 g,

Snickers Bar Çikolata 50 g,

First Sensatlons Karpuz Aromalı 27 g,

Toblerone Sütlü 100 g,

Papla Decor Desenli Peçete 20'u,

Fanta Portakal 1 lt

Fruko Cool Lime Misket Limon Aromalı Gazoz 1 lt

Dimes Ananaslı İçecek 1 lt

Coca-Cola Şekersiz 1 lt Pet

Lipton Ice Taa Şeftali Pet 1 lt

Red Bull Winter Editlon 250 ml