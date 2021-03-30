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Migros Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? 2021 Migros Ramazan kolisi içeriği

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala ülkede hazırlıklar yapılmaya başlandı.Ramazan kolileri her yıl olduğu gibi bu yıl da marketlerde yerini almaya başladı. Migros market Ramazan kolilerinin içeriğini ve fiyatlarını duyurdu. Migros Ramazan erzak kolisi ve fiyatı ne kadar,2021 Ramazan kolisi içeriği nedir soruların yanıtı ise merakla bekleyenler için cevaplandı.

30 Mart 2021 Salı 23:39
Migros Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? 2021 Migros Ramazan kolisi içeriği
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler ramazan paketlerini oluşturmaya başladı. Bir ailenin bir ayda en çok tükettiği ve kullandığı ürünlerden oluşan ramazan kolileri yavaş yavaş oluşturulmaya başlandı.

13 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı için Müslüman ülkelerde geri sayıma başlandı. Müslüman toplumların yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazan ayı özlemle bekleniyor. Evlerde yavaş yavaş ramazan hazırlıkları başlarken marketler de ramazan kolilerini oluşturmaya başladı. Migros marketler, Ramazan kolisinde bu yıl nelerin olacağını ve ne kadar olacağını duyurdu.

Migros ramazan erzak kolisi ne kadar?

Migros market bu yıl için iki adet ramazan kolisi hazırladı. Ramazan Bereket paketi ve Ramazan Lezzet Paketi’nin fiyatları 59,90 ve 99,90 TL arasında değişiklik gösteriyor.

RAMAZAN BEREKET PAKETİ İÇERİĞİ:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makana 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

 

RAMAZAN LEZZET PAKETİ İÇERİĞİ:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makana 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Mutlu İrmik 500 G

Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:39
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Anahtar Kelimeler:
MigrosRamazanErzak Kolisi
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