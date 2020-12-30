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Migros, Kahve Dünyası, Carrefour ve Metro marketlerin yılbaşı sepetleri ve fiyatları

Migros, Kahve Dünyası, Carrefoursa ve Metro marketlerin yılbaşı sepetleri ve fiyatları merak ediliyordu. Marketler yılbaşına özel hazırladıkları sepetlerin fiyatlarını ve içeriklerini açıkladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:24
Migros, Kahve Dünyası, Carrefour ve Metro marketlerin yılbaşı sepetleri ve fiyatları
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2020 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. 2021 yılı heyecanı yaşanırken her yıl olduğu gibi birçok market zinciri yılbaşı sepetlerini hazırladı. Migros, Carrefoursa gibi büyük market zincirleri her yılbaşı geleneksel hale gelen indirimli yılbaşı sepetlerini açıkladı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle eğlence, parti ve benzeri durumlar yapılmayacak olsa dahi birçok vatandaşlar indirimli yılbaşı sepetlerini yoğun ilgi gösteriyor.

Migros yılbaşı sepeti

  • Çerezza Popcon Aile Boy 72 G
  • Ruffles Originals Süper Boy 107 G
  • Tadım Klasik 180 G
  • Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G
  • Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G
  • Nescafe 3ü1 Arada 17.5 Gx15'Li
  • Lipton Doğu Karadeniz Bardak Poşet Çay 25'Li 50 G
  • Ülker İkramlık Mini All Star Karma Paket 91 G
  • Oreo Bisküvi 38 G
  • Haribo Altın Ayıcık Poşet 80 G
  • Ülker Napoliten 33 G
  • Ülker Bitter Kare Çikolata %60 Kakaolu 60 G
  • Snickers Bar Çikolata 50 G
  • First Sensations Karpuz Aromalı 27 G
  • Toblerone Sütlü 100 G
  • Papia Decor Desenli Peçete 20'Li
  • Fanta Portakal 1 L
  • Fruko Cool Lime Misket Limon Aromalı Gazoz 1 L
  • Dimes Ananaslı İçecek 1 L
  • Coca-Cola Şekersiz 1 L Pet
  • Lipton Ice Tea Şeftali Pet 1 L
  • Red Bull Winter Edition 250 Ml

Migros klasik yılbaşı sepetini 85,90 TL’den satışa sundu.

Macro Center yılbaşı sepeti

  • Estrella Galicia 0,0 Alkolsüz Bira 25 cl.
  • Red Bull Enerji İçeceği 250 ml.
  • Starbucks Doubleshot Espresso+Milk 200 ml
  • San Pellegrİno Doğal Mineralli Su 750 ml
  • Rawsome Raw Cacao Bar 40 g
  • Godıva Chocolate Domes Duble Çikolata 130 g
  • Patiswiss Bitter Çikolata Kaplı Portakal Stİck 120 g
  • Selamlique Türk Kahvesi Okkalı 125 gr.
  • Fiasconaro Panettone 500 g
  • Peyman Dorleo Asorti Mİx 140 g
  • Peyman Bahçeden İç Ceviz 140 g
  • Peyman Bahçeden Çiğ Badem 175 g
  • Peyman Dorleo Antep Fıstığı 137 g
  • Milka Choco Sensations Bisküvi 156 g
  • Lotus Karamelli Bisküvi 250 gr.
  • Lambertz Exquisite Çikolatalı Karışık Kurabiye 200g
  • Argente Kinoalı Patates Cipsi 150 g.
  • Tronky Fındık Kreması Dolgulu Gofret 90 g.
  • Poco Loco Guacamole Sos 290 gr.
  • Rocher T16 200 g.
  • Cupido Vişne-Viskili Çikolata 132 g.

Macro Center yılbaşı sepetini lüks içeriklerle doldururken, fiyatını 295 TL olarak belirledi.

Carrefoursa yılbaşı sepeti

  • Fusetea Seftali 1 lt
  • Bun Gold 250 ml
  • Kutu Cappy Vişneli İçecek 1 lt
  • Tetra Coca Cola Şekersiz 1lt
  • Pet Sprite 1 lt
  • Pet Schweppes Tonik 1 lt
  • Pet Sarıkız C Vitaminli Limon 250 ml
  • Cam Sarıkız Elma 250 ml
  • Cam Çerezza Pop Con Aile Boy 72 g
  • Lays Klasik Super Boy 107 g
  • Çerezza Hot And Crunchy Süper Boy
  • Doritos Hotwave Süper Boy
  • 7 Days Kuruvasan Kakao Kremalı 72 g
  • Dogadan Yeşil Çay 20'li
  • Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g
  • Bordo Şalgam Suyu Acılı 1 lt
  • Pet Sırma Doğal Maden Suyu 1 lt
  • Jacobs 3'ü 1 Arada 10'lu Paket
  • Tadım Kokteyl 180 g
  • Torku Üzüm Suyu 250 ml
  • Cam Ülker Napoliten 33 g
  • Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 g
  • Ülker Çikolatalı Kare Karadutlu Bitter 60 g
  • Ülker Albeni 40 g
  • Ülker Metro 36 g
  • Toblerone 100 g
  • Eti Ahenk Gurme Gofret
  • Knorr Noodle Körili 66 g
  • Dardanel Hazır Yemek 185 g Kuskuslu

Carrefoursa klasik yılbaşı sepeti fiyatını 79,90 TL olarak belirledi.

Kahve Dünyası yılbaşı sepeti

  • 16'Lı Spesiyal Çikolata
  • 1 Adet 250 Gram Yılbaşı Özel Lavi Çikolata Küp Kutu
  • 1 Adet 200 Gram Fındık Draje
  • 1 Adet Sütlü Gofrik
  • 1 Adet Bitter Gofrik
  • 1 Adet 200 Gram Bonte
  • 10 Adet Sıcak Çikolata Stick
  • 10 Adet Salep Stick
  • 2 Adet 100 Gram Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi

Kahve tutkunlarının en çok tercih ettiği Kahve Dünyası da yılbaşı özel sepetlerini duyurdu. Kahve Dünyası yılbaşı sepeti fiyatı ise 150 TL’den satışa sunuldu.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 21:24
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Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı SepetiMigrosCarrefoursa
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