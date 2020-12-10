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Migros indirimleri 10-23 Aralık 2020 migroskop degisi

Migros' da indirim var! Yılbaşı indirimleri ve fırsatları başladı. Özel katalogda yer alan ürünler tl ve üzeri alışverişler için fırsatlar ve daha niceleri!

10 Aralık 2020 Perşembe 17:38
Migros indirimleri 10-23 Aralık 2020 migroskop degisi
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MİGROS İNDİRİMLERİ 10 ARALIK VE 23 ARALIK ARASINDA!

En çok tercih edilen market zincirlerinden MİGROS içinde indirim günleri başladı. Kampanyalı ürünlerini açıklayan Migros aktüel kataloğunda neler var?

Mani Card ile sahip olabileceğiniz yılbaşı fırsatlarının yanı sıra 10 aralık 2020 ve 23 aralık 2020 tarihleri arasında indirim var. Bu indirimden faydalanmak isteyen alışveriş severler yılbaşı öncesi kampanyalarını değerlendirmeye hazır.

60 tl ve üzeri yapılan alışverişlerde sevindirecek haber var. Özel olarak belirlenen ürünler bu indirim kapsamında yeni fiyatlarla alıcısını bekliyor.

60 tl ve üzeri alışverişler kapsamında açıklanan indirimli ürünler şöyle;

 

10 ve 11 Aralık 2020

Polonez Kasap Sucuk 300 g 12 TL

Sofia Premium Aloe Verali Tuvalet Kağıdı 12’li 12TL

12 ve 13 Aralık 2020

Coca Cola Çeşitleri / Fanta Portakal / Sprite Limon x ml 12 TL

Pantene Şampuan Çeşitleri 700 ml 12 TL

14 ve 15 Aralık 2020

Peyman Bahçeden Ortaya Karışık Asorti 140 g 9 TL

NMD Home Collection 3’lü Havlu Seti 9 TL

16 ve 17 Aralık 2020

Doğadan Geneksel Karadeniz Çayı 1 kg 15 TL

Nescafe Gold 100 gr 15 TL

18 Aralık 2020

Poşetli Bütün Piliç kg 3 TL

Onur Böreklik Lor Peyniri kg 3 TL

19 Aralık 2020

Uzman Kasap Tekirdağ Köfte kg 15 TL

Altınkılı Ezine Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir kg 15 TL

20 ve 21 Aralık 2020

Yayla Yerli Pirinç 2 kg 12 TL

Persil Premium Jel 22 Yıkama 12 TL

22 Aralık 2020

Bonsai 3 TL

23 Aralık 2020

Cook Mutfak Seti 5’li 15 TL

Urban Mood 40 Adet Dekoratif Led Işık 15 TL



Son Güncelleme: 10.12.2020 17:38
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MigrosMarketPandemiSokağaçıkmayasağı
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