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Migros Bayram tatilinde açık olacak mı?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birçok kişi marketlerin hizmet vereceği hakkında sorular sormaya başladı. Migros marketlerinin bayramda açık mı? Soruları merakları arttırdı. Alışveriş telaşının artması üzerine bayramda marketler ne kadar kapalı olacağı hakkında da meraklar çoğaldı. İşte bayramda Migros marketlerin açıklığı hakkında detaylar

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:07
Migros Bayram tatilinde açık olacak mı?
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 Koronavirüs tedbirleri ile bayramda tam kapanma sürecinin devam etmesi ile bayram ziyaretleri gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle evlerde bayramda heyecanını yaşatmak için alışverişler şimdiden yapılmaya başladı. Migros ürünlerinin kalitesi ve çeşitliliğinin fazla olması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye neden oluyor. Migros marketleri dini ve milli bayramlarda kesintisiz hizmet vermeye devam etmekte. 2021 Ramazan Bayramı’nda da kesintisiz hizmet gösterecektir.

Migros marketleri bayramların ilk günü 13.30 saatine kadar vatandaşlara hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra ikinci ve üçüncü günlerinde de sabah 10.00’dan akşam 20.00’a kadar açık olacaktır.

Migros bayramda çalışma saatleri

Bayram heyecanı ile alışverişlerin yapılması başladı. Bayram günleri de eksiklerin olması halinde marketlerin açık olacağı merak edildi. Migros bayramda vatandaşlara hizmet vermeye devam edecektir. Her market kendince belirlediği saatler içerisinde bayramda hizmet verecektir.  Migos marketleri bayramda her gün açık olacaktır.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda geçen sene olduğu gibi  bu senede bayramda dışarı çıkma yasağı uygulanacaktır. Henüz bu tam kapanma sürecinde bayramda marketlerin açıklığı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Herhangi bir resmi açıklama esnasında bilgi verilecektir.




Son Güncelleme: 10.05.2021 18:07
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Anahtar Kelimeler:
MigrosBayramMarket
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