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Migros 4-17 Mart indirim dergisi yayınlandı

Migros 4-17 Mart tarihleri arasında çok sayıda üründe indirimli satışlar yapacağını duyurdu. Vatandaşlar 4-17 Mart Migros indirim dergisini araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 16:15
Migros 4-17 Mart indirim dergisi yayınlandı
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros marketlerinden indirimli satışlar yapılıyor. Migros marketlerinden 4-17 Mart tarihleri arasında binlerce ürün indirimli fiyatlardan satışa sunulacak.

Migros’un indirimli satışları merak konusu olurken, vatandaşlar Migros indirimli ürünlerini araştırıyordu. Migros’un indirimli ürünleri arasında temel gıdadan mutfak malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden teknolojik ürünlere çok sayıda ürün bulunuyor. İşte Migros 4-17 Mart indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler;

  • Yüz, Vücut, El Bakım Kremi, Losyonları ve Parfümlerde %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
  • Çikolatalarda %25 İndirim (8-12 Mart tarihleri arasında)
  • Çiçeklerde %25 İndirim (6-12 Mart tarihleri arasında)
  • Elektrikli Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünlerinde %25 İndirim (5-12 Mart tarihleri arasında)
  • B-Cure, Promani, Real Techniques, Ecotools, Lush Lush, Lionesse Markalı Makyaj Aksesuarlarında %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
  • Loreal Paris, Mayısbelline, Max Factor, Rimmel, Golden Rose, Note, New Well Markalı Makyaj Malzemelerinde %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
  • Saç Şekillendiricilerinde %40 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
  • Saç Boyalarında %40 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
  • Vücut Şampuanlarında %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
  • Deodorant Çeşitleinde %40 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
  • Kitaplarda %40 İndirim (4-8 Mart tarihleri arasında)
  • Paşabahçe ve Borcam Markalı Ürünlerde %40 İndirim (4-8 Mart tarihleri arasında)
  • Lav Markalı Ürünlerde %40 İndirim (8 – 12 Mart tarihleri arasında)
  • 5-6-7-8 Mart tarihlerinde 75 TL ve üzeri alışverişlerinizde Orkid Ultra Extra Süper Eko Paket Çeşitleri 14,95 TL yerine 7 TL, NMD Home Collection 2’li Havlu Seti 14,95 TL yerine sadece 7 TL
  • Torku Vakumlu Sucuk Çeşitleri 225 g 19,90 TL
  • Servis Salam ve Servis Jambon Çeşitlerinde %25 İndirim
  • Torku Bulgur Çeşitlerinde %20 İndirim
  • Heinz Ketçap, Mayısonez ve HP Ürünlerinde %20 İndirim
  • Finish Hepsi Bir Arada Max Tabletlerde %25 İndirim
  • Pronto Ahşap Temizleyicilerde %25 İndirim
  • Duracell Markalı Pillerde %30 İndirim

     



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:15
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Anahtar Kelimeler:
MigrosIndirimMarket
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