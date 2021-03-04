Migros 4-17 Mart indirim dergisi yayınlandı

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros marketlerinden indirimli satışlar yapılıyor. Migros marketlerinden 4-17 Mart tarihleri arasında binlerce ürün indirimli fiyatlardan satışa sunulacak.
- Yüz, Vücut, El Bakım Kremi, Losyonları ve Parfümlerde %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
- Çikolatalarda %25 İndirim (8-12 Mart tarihleri arasında)
- Çiçeklerde %25 İndirim (6-12 Mart tarihleri arasında)
- Elektrikli Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünlerinde %25 İndirim (5-12 Mart tarihleri arasında)
- B-Cure, Promani, Real Techniques, Ecotools, Lush Lush, Lionesse Markalı Makyaj Aksesuarlarında %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
- Loreal Paris, Mayısbelline, Max Factor, Rimmel, Golden Rose, Note, New Well Markalı Makyaj Malzemelerinde %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
- Saç Şekillendiricilerinde %40 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
- Saç Boyalarında %40 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
- Vücut Şampuanlarında %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
- Deodorant Çeşitleinde %40 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)
- Kitaplarda %40 İndirim (4-8 Mart tarihleri arasında)
- Paşabahçe ve Borcam Markalı Ürünlerde %40 İndirim (4-8 Mart tarihleri arasında)
- Lav Markalı Ürünlerde %40 İndirim (8 – 12 Mart tarihleri arasında)
- 5-6-7-8 Mart tarihlerinde 75 TL ve üzeri alışverişlerinizde Orkid Ultra Extra Süper Eko Paket Çeşitleri 14,95 TL yerine 7 TL, NMD Home Collection 2’li Havlu Seti 14,95 TL yerine sadece 7 TL
- Torku Vakumlu Sucuk Çeşitleri 225 g 19,90 TL
- Servis Salam ve Servis Jambon Çeşitlerinde %25 İndirim
- Torku Bulgur Çeşitlerinde %20 İndirim
- Heinz Ketçap, Mayısonez ve HP Ürünlerinde %20 İndirim
- Finish Hepsi Bir Arada Max Tabletlerde %25 İndirim
- Pronto Ahşap Temizleyicilerde %25 İndirim
- Duracell Markalı Pillerde %30 İndirim
Son Güncelleme: 04.03.2021 16:15