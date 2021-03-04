Migros 4-17 Mart indirim dergisi yayınlandı

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros marketlerinden indirimli satışlar yapılıyor. Migros marketlerinden 4-17 Mart tarihleri arasında binlerce ürün indirimli fiyatlardan satışa sunulacak.

Yüz, Vücut, El Bakım Kremi, Losyonları ve Parfümlerde %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)

Çikolatalarda %25 İndirim (8-12 Mart tarihleri arasında)

Çiçeklerde %25 İndirim (6-12 Mart tarihleri arasında)

Elektrikli Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünlerinde %25 İndirim (5-12 Mart tarihleri arasında)

B-Cure, Promani, Real Techniques, Ecotools, Lush Lush, Lionesse Markalı Makyaj Aksesuarlarında %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)

Loreal Paris, Mayısbelline, Max Factor, Rimmel, Golden Rose, Note, New Well Markalı Makyaj Malzemelerinde %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)

Saç Şekillendiricilerinde %40 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)

Saç Boyalarında %40 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)

Vücut Şampuanlarında %50 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)

Deodorant Çeşitleinde %40 İndirim (4-12 Mart tarihleri arasında)

Kitaplarda %40 İndirim (4-8 Mart tarihleri arasında)

Paşabahçe ve Borcam Markalı Ürünlerde %40 İndirim (4-8 Mart tarihleri arasında)

Lav Markalı Ürünlerde %40 İndirim (8 – 12 Mart tarihleri arasında)

5-6-7-8 Mart tarihlerinde 75 TL ve üzeri alışverişlerinizde Orkid Ultra Extra Süper Eko Paket Çeşitleri 14,95 TL yerine 7 TL, NMD Home Collection 2’li Havlu Seti 14,95 TL yerine sadece 7 TL

Torku Vakumlu Sucuk Çeşitleri 225 g 19,90 TL

Servis Salam ve Servis Jambon Çeşitlerinde %25 İndirim

Torku Bulgur Çeşitlerinde %20 İndirim

Heinz Ketçap, Mayısonez ve HP Ürünlerinde %20 İndirim

Finish Hepsi Bir Arada Max Tabletlerde %25 İndirim

Pronto Ahşap Temizleyicilerde %25 İndirim

Duracell Markalı Pillerde %30 İndirim

Migros’un indirimli satışları merak konusu olurken, vatandaşlar Migros indirimli ürünlerini araştırıyordu. Migros’un indirimli ürünleri arasında temel gıdadan mutfak malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden teknolojik ürünlere çok sayıda ürün bulunuyor. İşte Migros 4-17 Mart indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler;