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Migros 4-17 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Migros 4 Mart ile 17 Mart tarihleri arasında birbirinden farklı kategoride uygun fiyatlı ürünleri müşterilerle buluşturacak. Migroskop'ta teknolojik aletten gıda ürünlerine ve beyaz eşyaya kadar pek çok ürün indirimli fiyatarıyla müşterilere sunuluyor.

05 Mart 2021 Cuma 01:12
Migros 4-17 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
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Migros 4 Mart ile 17 Mart arasında geçerli olan Migros Aktüel ürünler kataloğu Migroskop’u yayınladı. Migros raflarında birbirinden uygun fiyatlı ürünler müşterilerle buluşmaya hazırlanıyor.

4-17 Mart tarihi boyunca iki hafta geçerli olacak indirimli ürünlerin arasında 8 Mart Kadınlar Gününe özel pek çok indirim bulunuyor. Ayrıca gıda ürünleri, temizlik ve deterjan gibi ürünler, teknolojik aletler, beyaz eşya gibi pek çok kategoriden üründe Migros marketlerde raflarda yer alacak.

Migros 4-17 Mart aktüel ürünler- Migroskop :



Son Güncelleme: 05.03.2021 01:12
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MigroskopMigros
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