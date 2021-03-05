Migros 4-17 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Migros 4 Mart ile 17 Mart arasında geçerli olan Migros Aktüel ürünler kataloğu Migroskop’u yayınladı. Migros raflarında birbirinden uygun fiyatlı ürünler müşterilerle buluşmaya hazırlanıyor.

4-17 Mart tarihi boyunca iki hafta geçerli olacak indirimli ürünlerin arasında 8 Mart Kadınlar Gününe özel pek çok indirim bulunuyor. Ayrıca gıda ürünleri, temizlik ve deterjan gibi ürünler, teknolojik aletler, beyaz eşya gibi pek çok kategoriden üründe Migros marketlerde raflarda yer alacak.

Migros 4-17 Mart aktüel ürünler- Migroskop :