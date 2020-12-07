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Migros 2021 yılbaşı özel kutusu içeriği ve fiyatları

Migros 2021 yılbaşı özel kutusu satışa çıkarıldı. Yılbaşı kutusu ile ilgili en çok dikkat çeken nokta ise; geçmişten bugüne yapılan değişikler ve fiyat karşılaştırması. İşte detaylar...

07 Aralık 2020 Pazartesi 17:29
Migros 2021 yılbaşı özel kutusu içeriği ve fiyatları
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Migros’un 2021 senesinin yılbaşında satışa sunacağı klasik yılbaşı kutusunun fiyatları 299 Türk lirası yerine 84,90 Türk lirası ile sizleri bekliyor. Yılbaşı kutusundan 18 yaşını geçmiş kişiler yararlanabilecek ve 18 yaş altına satış yapılmayacak.

Kutunun içeriğindeki ürünlerin toplam satışları ise 135 Türk Lirası. İçinde herhangi bir alkollü ürün bulunmuyor, tamamen şekerler ile doldurulmuş bir sepet. Sağlıklılık oranı üzerinde çokça durulabilir lakin fiyatlandırılması 50 Türk lirası değerinde daha aza geliyor.

 

EKONOMİK DÜŞÜŞ HER YERDE!

Migros’ ta bir zamanlar satılmakta olan prestij yılbaşı sepeti, 169 Türk lirasından satışa sunuluyordu. O prestij paketinin içeriğine bir göz gezdirip eskileri analım. Şimdilerde bu sepetin içindeki bir ürünü bile 169 Türk lirasına alamamaktayız.



Son Güncelleme: 07.12.2020 17:29
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