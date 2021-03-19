Migros 2021 Ramazan erzak paketi fiyatları

Ramazan ayına kısa bir süre kala Migros, Ramazan kolilerini hazırladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında, her vatandaşın bütçesine ve ihtiyacına uygun ürün çeşitleriyle 3 farklı ramazan kolisi satışa sunulacak. Migros, Lezzet Paketi, Bereket Paketi ve Ziyafet Paketi olmak üzere üç farklı erzak paketini uygun fiyatlar ile raflarına dizdi. 13 üründen oluşan Bereket Paketi 59,90 TL, 22 üründen oluşan Lezzet Paketi 99,90 TL, 31 üründen oluşan Ziyafet Paketi ise 134,90 TL’den satılacak.

Ramazan Bereket Paketi 59,90 TL

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makana 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Ramazan Lezzet Paketi 99,90 TL

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makana 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Mutlu İrmik 500 G

Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

Ramazan Ziyafet Paketi 134,90 TL

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makana 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Mutlu İrmik 500 G

Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Mutlu Yüksük Makana 500 G

Mutlu Spaghettı Makana 500 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G